Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi

Geniş Video İzle

Çin'de 'toplumdan intikam alma' motivasyonuyla gerçekleştirilen iki büyük saldırının failleri idam edildi. Boşanma anlaşmasından öfke duyan 62 yaşındaki Fan Weiqiu, 35 kişiyi arabayla ezerek öldürdü. Eski okulunda 8 kişiyi bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Xu Jiajin'in de idamı gerçekleştirildi.

20.01.2025 16:41  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de, "toplumdan intikam alma" güdüsüyle gerçekleştirilen iki büyük saldırının failleri idam edildi. Boşanma anlaşmasından duyduğu öfkeyle 35 kişiyi arabayla ezerek öldüren 62 yaşındaki Fan Weiqiu ve eski okulunda 8 kişiyi bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Xu Jiajin'in infazı gerçekleştirildi.

Fan Weiqiu, 11 Kasım 2024'te Zhuhai şehrinde bir spor sahasında egzersiz yapan insanların üzerine aracını sürdü. Polis raporlarına göre, kompleksi birkaç kez dolaştıktan sonra kalabalığın arasına dalan saldırgan, yaklaşık 80 kişiyi ezdi ve 35 kişinin ölümüne neden oldu. Olay, son on yılın en ölümcül kamu saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Diğer saldırgan Xu Jiajin ise kötü sınav sonuçları nedeniyle diplomasını alamadığı Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Yüksekokulu'nda bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Çin hükümeti, son dönemde artan kamusal şiddet olaylarıyla mücadele etmek için sert önlemler alıyor. 2024 yılında "toplumdan intikam alma" motivasyonuyla gerçekleştirilen 19 saldırı kaydedildi. Uzmanlar, yavaşlayan ekonomi, yüksek işsizlik ve azalan sosyal hareketliliğin bu saldırıların artmasında etkili olabileceğini belirtiyor.

İnsan hakları örgütleri, Çin'in dünyanın en fazla idam gerçekleştiren ülkesi olduğunu ve her yıl binlerce kişinin infaz edildiğini öne sürüyor. Ülke yönetimi, idam cezalarını devlet sırrı olarak kabul ediyor ve sayısal veriler paylaşmıyor.

Her iki idamın haberi devlet medyası tarafından, diğer potansiyel saldırganları caydırmak amacıyla duyuruldu. Sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan haberler, Çin kamuoyu tarafından genel olarak desteklendi.

Çin\'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Selim Yavuz:
    Kısas da Adalet vardır 64 2 Yanıtla
  • Ramo:
    Adalet yerini bulmuş 51 0 Yanıtla
  • Kadir aytaç:
    Adaletli olmuş 38 0 Yanıtla
  • Banu null:
    darısı bizim başımıza 36 0 Yanıtla
  • Ugur Kaya:
    Amerika Çin'e demokrasi getirsene:) 30 0 Yanıtla
  • Alpaslan Tosun:
    Darısı ülkemizin başına inşallah 28 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    ADALET 23 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    insan haklarını uçsuz bucaksız savunanlar işte bu gerçek adalet. ceza evinde vergilerimizle beslenemiyor 10-15 yıl ( sözüm ona ceza daha az yatıp çıkıyorlar) beslenmiyor devletin parası boşa gitmiyor. 19 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Biri 35 kişi yi öldürmüş diğeri sekiz kişi yi . İdam edilmiş ikisi de. "İnsan hakları savunucuları buna da ses verin hele " 16 0 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    süper 10 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor İşte sistem hakkında merak edilenler EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler
17:05 Trump’ı tebrik eden Putin’den ’’Diyaloğa açığım’’ mesajı: Ukrayna’da uzun sürecek bir barış istiyoruz Trump'ı tebrik eden Putin'den ''Diyaloğa açığım'' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
07:20 DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak
07:14 Fenerbahçe’nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
06:38 İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
00:48 İzmir’de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti İzmir'de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 18:15:05. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.