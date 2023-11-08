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Çin'de yakıt tankeri bomba gibi patladı! 2 işçinin yanarak öldüğü anlar kamerada - Son Dakika

Çin'de yakıt tankeri bomba gibi patladı! 2 işçinin yanarak öldüğü anlar kamerada

08.11.2023 13:42  - Güncelleme: 13:47

Çin'in Siçuan şehrinde petrol tankerinin patlaması sonucu 2 işçi yanarak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlama anına ait ortaya çıkan görüntülerde tankerden çıkan alevlerin metrelerce uzağa ulaştığı görüldü.

Çin'in Siçuan eyaletinde park halindeki bir LPG tankerinde üzerinde iki işçi çalışırken yakıt sızıntısı olduğu görüldü. İşçilerin sızıntıyı durduramaması üzerine patlama yaşandı ve tankerden çıkan alevlerin metrelerce uzağa ulaştığı görüldü.

2 İŞÇİ YANARAK ÖLDÜ

Siçuan şehrinde bulunan Mingshan Hizmet Alanı'ndaS8 Qiong-Ming Otoyolu'nda tehlikeli kimyasal madde taşıyan bir aracın patlaması sonucu yangın çıktı. Tankerden çıkan alevler metrelerce uzağa ulaştı. Kaza sonucunda 2 işçi yanarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralı acil tedavi için hastaneye gönderildi. Olay yerinde birden fazla yüksek ses duyuldu.

Çin'de yakıt tankeri bomba gibi patladı! 2 işçinin yanarak öldüğü anlar kamerada

YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Saat 18:45'te Chengming Otoyolu Acil Kurtarma, Baizhang Gölü'ndeki Chengming Otoyolu'nun Chengdu-Ya'an istikametindeki tüm araçları yönlendirdi ve Chengming Otoyolu'nun Chengdu-Ya Ekspres yolundaki çift yönlü rampayı kapattı. Olaydan sonra, yerel bölge hızla acil durum, kamu güvenliği, itfaiye ve diğer kurtarma güçlerini olay yerine yönlendirdi. Şu anda, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'de yakıt tankeri bomba gibi patladı! 2 işçinin yanarak öldüğü anlar kamerada
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de yakıt tankeri bomba gibi patladı! 2 işçinin yanarak öldüğü anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de yakıt tankeri bomba gibi patladı! 2 işçinin yanarak öldüğü anlar kamerada - Son Dakika
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