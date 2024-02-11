Çin'de zengin taklidi yapan dolandırıcı, 40 kadını kandırıp 280 bin dolarlık vurgun yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Çin'de zengin taklidi yapan dolandırıcı, 40 kadını kandırıp 280 bin dolarlık vurgun yaptı

Çin\'de zengin taklidi yapan dolandırıcı, 40 kadını kandırıp 280 bin dolarlık vurgun yaptı

Çin'de bir şahıs, kendisini zengin bir iş insanı gibi tanıtarak 40 kadını aynı anda dolandırdı. Kadınlardan 280 bin dolarlık vurgun yapan adam, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

11.02.2024 09:59  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de bir adam, zengin gibi davranarak 40 kadını aynı anda dolandırdı. Kadınlardan 280 bin dolarlık vurgun yapan adam 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin basınında yer alan habere göre dolandırıcı şahsın, zengin bir iş insanının kimliğini taklit ettiği, aynı anda birden fazla kadınla sevgili olduğu ve kadınları kendisine borç vermeleri için kandırdığı bildirildi.

Çin'de zengin taklidi yapan dolandırıcı, 40 kadını kandırıp 280 bin dolarlık vurgun yaptı

KENDİNİ İŞ İNSANI GİBİ GÖSTERİP VURGUN YAPTI

Sichuan polisi, en az 40 kadının dolandırıcıya para kaptırdığını ve davanın toplam iki milyon yuan (280 bin dolar) tutarındaki parayı kapsadığını ifade etti. Dolandırıcının, bir inşaat şirketinin patronu gibi davrandığı, borç aldığı paralarla lüks arabalar kiralamadığı, sahte mülk sahipliği sertifikaları almadığı ve kendisine özel bir şoför tuttuğu ortaya çıktı.

Çin'de zengin taklidi yapan dolandırıcı, 40 kadını kandırıp 280 bin dolarlık vurgun yaptı

13 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Dolandırıcı şahsın, flört sitelerinden tanıştığı kadınları var olmayan şirketinin geçici bir nakit akışı sorunu yaşadığına ikna ettiği ve yeni yatırım yaptığına inandırarak kendisine borç vermelerini istediği öğrenildi. Sichuan polisi kadınları dolandıran şahsı, dolandırıcılık suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Suç, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de zengin taklidi yapan dolandırıcı, 40 kadını kandırıp 280 bin dolarlık vurgun yaptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:55:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de zengin taklidi yapan dolandırıcı, 40 kadını kandırıp 280 bin dolarlık vurgun yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement