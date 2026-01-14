Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Çin\'den Trump\'ın İran tehdidine jet yanıt
14.01.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 17 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 2 bin 550'ye yükselirken, ABD Başkanı Trump'tan çok sert önlemler alınacağı uyarısı gelmişti. Protestocuların idam edilmesi durumunda devreye gireceklerini belirten Trump'a ise Çin'den yanıt gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı İran'ın iç işlerine dışarıdan müdahaleye karşı olduklarını ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımı veya tehdidi desteklemediklerini belirtti.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 17 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Rapora göre, 12'si on sekiz yaşından küçük 2 bin 403 gösterici ve emniyet güçlerine bağlı 147 kişi olmak üzere ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi.

18 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

Devam eden olaylarda 1134 kişinin yaralandığı ve 18 bin 434 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT

İran'daki protestolar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump CBS News'e verdiği demeçte, İran'ın protestocuları asmaya başlaması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin "çok sert önlemler" alacağını söyledi. Ayrıca göstericileri protestolarına devam etmeye çağırdı ve yardımın yolda olduğunu belirtti.

Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

ÇİN'DEN ABD'YE YANIT GECİKMEDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a karşı "çok sert önlemler" alınacağı uyarısının ardından, Çin'in İran'ın iç işlerine dışarıdan müdahaleye karşı olduğunu ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımını veya tehdidini desteklemediğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Trump'ın yorumlarıyla ilgili sorulan bir soruya verdiği cevapta bu açıklamaları yaptı.

Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    abd büyük şeytandır ve tarihin çöplüğüne atılacaktır. 19 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok
CHP’nin şaibeli kurultay davasında ara karar CHP'nin şaibeli kurultay davasında ara karar

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
09:17
Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler Yeni detaylar
Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler! Yeni detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:47:14. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.