Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Dünya

Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

Çin\'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

3. Dünya Savaşı endişeleri günden güne artarken Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi Pasifik'te görüntülendi. Ülkenin ilk operasyonel uçak gemisi olan CNS Liaoning deniz denemelerini gerçekleştirdiği sırada NASA'nın Landsat 8 uydusu tarafından görüntülenirken, geminin diğer Çin uçak gemilerinden daha küçük olması dikkatlerden kaçmadı.

24.11.2024 10:27
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3. Dünya Savaşı endişeleri artarken, Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi, uydu görüntülerine yakalandı. Ülkenin ilk operasyonel uçak gemisi olan CNS Liaoning, Pasifik Okyanusu'nda Bohai Denizi'ne yanaşıp deniz denemelerini gerçekleştirirken NASA'nın Landsat 8 uydusu tarafından görüntülendi.

DİĞERLERİNDEN DAHA KÜÇÜK

Uydu görüntülerinde Liaoning savaş gemisinin diğer uçak gemileriyle birlikte bir tersaneye yanaştığı görülürken, ayrı bir görüntüde ise geminin denize doğru hareket ettiği görüldü. ABD Donanması yetkilileri, savaş gemisini gözlemlerken, güvertesinin yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olduğunu, bu nedenle diğer Çin uçak gemilerinden daha küçük olduğunu tespit etti.

Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

3. DÜNYA SAVAŞI ENDİŞELERİ

Görüntüler, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'nın, Çin'in müttefiki Rusya'yı vurmak için Amerikan füzelerini kullanmasına izin vermesinin ardından çekildi. Bu gelişme, küresel çapta büyük bir savaşın patlak verebileceği endişelerini körükledi.

Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

RUSYA VE ÇİN İŞBİRLİĞİ

Batı yaptırımlarının ardından Çin, Rusya'nın en büyük ticaret ortağı haline geldi. Çin, Rusya'ya temel teknoloji ve tüketim malları tedarik ederken, enerji ihracatında da büyük indirimlerden faydalanıyor. Eylül ayında iki ülke arasındaki ortak askeri tatbikatların arttığına dair haberler gündeme gelmişti. Çin ordusu, 370'den fazla savaş gemisi ve denizaltıdan oluşan bir filoya sahip. Bu, Çin'i dünyanın en büyük deniz gücü haline getirirken, ülke ABD'nin uçak gemisi teknolojisine yetişmek için filosunu hızla genişletmeye devam ediyor.

Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

BÖLGESEL GERİLİM ARTIYOR

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, ABD'nin bölgedeki varlığı nedeniyle tırmanmaya devam ediyor. Çin hükümeti, Tayvan'ın kendi toprağı olduğunu iddia etse de Japonya'ya yönelik açık bir tehditte bulunmadı. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Çin'in artan askeri faaliyetleri karşısında ABD'nin bölgede güçlü bir varlık göstermesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Yapılan açıklamada, "ABD Donanmasının varlığı, Japonya'nın güvenliği ve bölgesel barışın korunması için kritik öneme sahiptir" denildi.

Teknoloji, Dünya, NASA, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Vatan Sever:
    Bizimde İHA ve SİHA larımız var Yunan sınırından bir tane göçmen avrupaya geçirmiyorlar Bizim sınırlarda ALLAH a emanet 1500 dolar veren irandan geçip istanbulun göbeğine kadar gelip 10 yıl kaçak yaşıyor, İnanmayan UĞUR KOLA diye youtuber var açık son videolarında afganların itiraflarını izleyin 34 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    9 milyar hiç bişe değil şimdi 9 milyara bir oda ev kiralayamıyon. Her ay ev sahibine 9 milyar vereceğine bir tane savaş uçağı alacan 9 milyara keyfine bakacan aslında. 4 28 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    gizliliği bitti 17 0 Yanıtla
  • ismail:
    bütün özellikleri biliniyor boyutu metrekaresi nerde durduğu ne yaptığı ( AMA GİZLİ ) 9 1 Yanıtla
  • YoH null:
    oysa gizli dedikleri şey ucaak gemisi haber okadar mantıksız ki okuyunca ordan oraya atlayıp duruyor alakasız bir haber biri bişi yaptığı zaman 3 dünya savaşı manası adı altında mantıksız üretilmesi komik ve alakasiz:) zaman kaybı bir haber 4 0 Yanıtla
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