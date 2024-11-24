Çin\'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

Dünya

3. Dünya Savaşı endişeleri artarken, Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi, uydu görüntülerine yakalandı. Ülkenin ilk operasyonel uçak gemisi olan CNS Liaoning, Pasifik Okyanusu'nda Bohai Denizi'ne yanaşıp deniz denemelerini gerçekleştirirken NASA'nın Landsat 8 uydusu tarafından görüntülendi.

DİĞERLERİNDEN DAHA KÜÇÜK

Uydu görüntülerinde Liaoning savaş gemisinin diğer uçak gemileriyle birlikte bir tersaneye yanaştığı görülürken, ayrı bir görüntüde ise geminin denize doğru hareket ettiği görüldü. ABD Donanması yetkilileri, savaş gemisini gözlemlerken, güvertesinin yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olduğunu, bu nedenle diğer Çin uçak gemilerinden daha küçük olduğunu tespit etti.

3. DÜNYA SAVAŞI ENDİŞELERİ

Görüntüler, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'nın, Çin'in müttefiki Rusya'yı vurmak için Amerikan füzelerini kullanmasına izin vermesinin ardından çekildi. Bu gelişme, küresel çapta büyük bir savaşın patlak verebileceği endişelerini körükledi.

RUSYA VE ÇİN İŞBİRLİĞİ

Batı yaptırımlarının ardından Çin, Rusya'nın en büyük ticaret ortağı haline geldi. Çin, Rusya'ya temel teknoloji ve tüketim malları tedarik ederken, enerji ihracatında da büyük indirimlerden faydalanıyor. Eylül ayında iki ülke arasındaki ortak askeri tatbikatların arttığına dair haberler gündeme gelmişti. Çin ordusu, 370'den fazla savaş gemisi ve denizaltıdan oluşan bir filoya sahip. Bu, Çin'i dünyanın en büyük deniz gücü haline getirirken, ülke ABD'nin uçak gemisi teknolojisine yetişmek için filosunu hızla genişletmeye devam ediyor.

BÖLGESEL GERİLİM ARTIYOR

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, ABD'nin bölgedeki varlığı nedeniyle tırmanmaya devam ediyor. Çin hükümeti, Tayvan'ın kendi toprağı olduğunu iddia etse de Japonya'ya yönelik açık bir tehditte bulunmadı. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Çin'in artan askeri faaliyetleri karşısında ABD'nin bölgede güçlü bir varlık göstermesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Yapılan açıklamada, "ABD Donanmasının varlığı, Japonya'nın güvenliği ve bölgesel barışın korunması için kritik öneme sahiptir" denildi.