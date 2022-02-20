Bilim insanları ''umut verici'' olarak nitelendirdi! Çin'in uzay aracı, keşfettiği küreciklerle Ay'ın gizemini çözecek

Science Bulletin'de yayınlanan araştırmaya göre Çin'in Chang'e-4 görevinin Yutu-2 ay gezgini,Yutu-2 gezgini iki yarı saydam küreciğin görüntüsünü panoramik kamera kullanarak yakaladı. Küreciklerin bileşimine ilişkin veri henüz elde edilmedi. Ancak araştırmacılara göre, benzersiz morfolojileri ve bulundukları yerler, bunların, volkanik kökenli veya başka gezegensel cisimlerden gelmiş olmasından çok çarpışma sonucu oluşmuş camlar olduğunu gösteriyor.

UMUT VERİCİ ÖRNEKLER OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Ay anortoziti, Ay'ın magma okyanusunda oluşan, Ay'ın yüksek kesimlerinin başlıca kayalarından biri. Araştırmacılar, bu küreciklerin Apollo görevlerinde toplanan cam tanelerinden boyut ve renk bakımından farklı olduklarını söyledi. Araştırmacılar, cam küreciklerin Ay'ın yüksek bölgelerinde bol miktarda bulunabileceğini ve bunların ayın erken çarpışma tarihini ortaya çıkarabilecek umut verici hedef örnekler sağlayacağını öngörüyorlar.

YUTU-2 BİN METREDEN FAZLA YOL KATETTİ

8 Aralık 2018'de fırlatılan Chang'e-4 keşif aracı, 3 Ocak 2019'da Ay'ın uzak tarafındaki Güney Kutbu-Aitken Havzası'ndaki Von Karman Krateri'ne ilk yumuşak inişi gerçekleştirmişti. Yutu-2 şimdiye kadar Ay'ın uzak tarafında bin metreden daha fazla yol katetti.