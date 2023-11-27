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Cinayet zanlısı polise teslim olmamak için elindeki bıçağı karnına saplayıp yaşamına son verdi - Son Dakika

Cinayet zanlısı polise teslim olmamak için elindeki bıçağı karnına saplayıp yaşamına son verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 67 yaşındaki Loc Duong, 26 Ekim'de iki kişiyi bıçakladı. Polis, Duong'u gözaltına almak isterken karnına bıçak saplayıp intihar etti. Saldırıda bir kişi ağır yaralandı, diğeri hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cinayet zanlısı polise teslim olmamak için elindeki bıçağı karnına saplayıp yaşamına son verdi
27.11.2023 - 14:26,  Güncelleme: 14:29
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Amerika Birleşik Devletleri'nde 67 yaşındaki Loc Duong isimli adam, 26 Ekim tarihinde iki kişiyi bıçakladı. Saldırıda bir kişi ağır yaralandı diğeri hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı polise teslim olmamak için elindeki bıçağı karnına saplayıp yaşamına son verdi

Duong'un yerini tespit eden polis ekipleri kendisini gözaltına almak istedikleri sırada elinde 25 santim uzunluğundaki bıçakla önce polise saldırmaya çalıştı. Polislerin kendisine tanbanca doğrultması üzerine elinde bıçağı karnına saplayarak kendini öldürdü.

Cinayet zanlısı polise teslim olmamak için elindeki bıçağı karnına saplayıp yaşamına son verdi

Duong Los Angeles'de bir mağazanın önünde duran bir kişiye arkadan yaklaşıp bıçağı kafasına sapladı. Doung, olay yerinden evine sığındı. Eve baskın yapmak isteyen polis ekipleri, evin girişinde Doung'un bıçakladığı başka bir kişiyi daha gördü.

Cinayet zanlısı polise teslim olmamak için elindeki bıçağı karnına saplayıp yaşamına son verdi

Polis ekipleri, Doung'a bıçağı bırakıp teslim olmasını aksi takdirde kendisine ateş edeceklerini söyledi. Bunun üzerine Doung, elinde bıçağı defalarca karnına sapladı. Eve çağrılan polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Doung ve bıçakladığı kişi hayatını kaybetti.

Polis olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cinayet zanlısı polise teslim olmamak için elindeki bıçağı karnına saplayıp yaşamına son verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinayet zanlısı polise teslim olmamak için elindeki bıçağı karnına saplayıp yaşamına son verdi - Son Dakika
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