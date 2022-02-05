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Çinli güvenlik görevlisi, Hollandalı gazeteciye canlı yayında müdahale etti - Son Dakika

Çinli güvenlik görevlisi, Hollandalı gazeteciye canlı yayında müdahale etti

05.02.2022 16:27
Çinli güvenlik görevlisi, Hollandalı gazeteciye canlı yayında müdahale etti

Çin'de başlayan Kış Olimpiyatları'yla ilgili gelişmeleri canlı yayında sunan Hollandalı muhabire, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen bir kişi müdahale etti.

Çin'de başlayan Kış Olimpiyatları'yla ilgili gelişmeleri canlı yayında sunan Hollandalı muhabire, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen bir kişi müdahale etti. Muhabir, açılış seremonisinin yapıldığı stadın dışından canlı bağlantıyla ana stüdyoya gelişmeleri aktarırken güvenlik görevlisi, muhabiri kolundan tutarak alandan uzaklaştırdı.

Hollanda ulusal haber kanalı NOS'un muhabiri Sjoerd den Daas, Pekin'de başlayan Kış Olimpiyatları'yla ilgili gelişmeleri stadın dışından canlı yayınla ana stüdyoya aktarırken, bir güvenlik görevlisi olduğu belirtilen bir kişi tarafından alandan uzaklaştırıldı. NOS yaptığı açıklamada "Muhabirimiz @sjoerddendaas NOS Journaal'da saat 12.00'de canlı yayında güvenlik görevlileri tarafından kameradan uzaklaştırıldı" denildi.


Çinli güvenlik görevlisi, Hollandalı gazeteciye canlı yayında müdahale etti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik Görevlisi, Kış Olimpiyatları, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Çinli güvenlik görevlisi, Hollandalı gazeteciye canlı yayında müdahale etti - Son Dakika Dünya


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