Çinli Kadın Aktif Volkana Düşerek Hayatını Kaybetti

31 yaşındaki Çinli kadın Huang Lihong, Endonezya'nın Doğu Cava bölgesindeki Ijen Krateri'nin kenarında poz verdi. Kocası fotoğrafını çektiği sırada dengesini kaybedip75 metre yükseklikten aktif volkana düşerek hayatını kaybetti.
Kaza, 20 Nisan'da, Lihong'un kıyafetlerinin kayalara takılması sonucu dengesini kaybedip volkanın içine düşmesiyle meydana geldi. Çift, gün doğumunu volkanın zirvesinden izlemek için yerel bir rehberle yokuşu tırmanmıştı.
Yayınlanan fotoğraflardan birinde, Lihong'un volkanın kenarında bir bacağını kaldırmış şekilde poz verdiği ve arkasından buhar ve kükürt dumanlarının yükseldiği görülüyor. Yerel medya, Lihong'un 75 metreden düştüğünü ve kurtarma ekiplerinin cesedini bulup çıkarmak için iki saatten fazla uğraştığını bildirdi.
Banyuwangi Koruma Dairesi Başkanı Dwi Putro Sugiarto, bu olayın bir kaza olduğunu belirtti ve turistlerin Ijen Dağı'na tırmanırken her zaman güvenlik kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı. Lihong'un cesedi, Çin'e gönderilmeden önce Bali'ye taşınacak.
Ijen Dağı, mavi ateş ve krater gölüyle bilinen Doğu Cava'nın Banyuwangi ve Bondowoso sınırlarındaki volkanlar grubuna aittir.
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