Şirketten çalışanlarına uyarı: Ya evlenin ya da işi bırakın - Son Dakika
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Dünya

Şirketten çalışanlarına uyarı: Ya evlenin ya da işi bırakın

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Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin'de hükümet, nüfusun azalmasını durdurmak için bir dizi önlemler alıyor. Çocuk başına yardımın yanı sıra gençleri de evliliğe teşvik ediyor. Ancak kamuda değil de özel sektörde çalışan ve bekar olan personellere de şirket yönetimleri üzerinden evlenmeleri yönünde baskı uygulatıyor.

05.03.2025 16:29  Güncelleme: 07:57
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Doğum oranlarındaki gerileme riski Çin hükümetini alarma geçirdi. Ülke genelinde çeşitli kampanyalar yürütülürken özel şirketler de hükümetten gelen baskıyla doğru orantılı şekilde çalışanlarına evlenmeleri yönünde baskı kuruyor.

YA EVLENİN YA DA İŞİ BIRAKIN

Bu baskılardan sonuncusu Shandong Shuntian Chemical Group adlı bir kimya şirketinde yaşandı. Yönetimden gönderilen genel uyarı yazısında bekarlardan evlenmeleri ya da işi bırakmaları istendi. Bekar personelin, 30 Eylül'e kadar aile kurmaları gerektiği belirtilirken "Üç çeyrek içinde evlenip aile kuramazsanız, şirket iş sözleşmenizi feshedecektir" denildi.

Şirket içi nota göre Çinli kimya üreticisinin ideal işçisi çalışkan, erdemli ve sadık olmalı ve belki de en önemlisi ülkenin iyiliği için çocuk sahibi olmaya istekli olmalı. Kimya şirketinin geçen internette dolaşmaya başlayan bildirimi, boşanmış işçiler de dahil olmak üzere 28 ila 58 yaş arasındaki evli olmayan çalışanlara yönelik.

Ülkenin önde gelen bir süpermarket zinciri de, düğünlerin maliyetini düşürmek için personeline nişan hediyesi istememelerini istedi.

ÇİN'DE EVLİLİK RAKAMLARI DÜŞTÜ

Geçen yıl 6,1 milyon Çinli çift evlendi. Bu bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir düşüş. Çin'in nüfusu üç yıldır üst üste azalmaya devam ediyor. Yetkililer bu eğilimleri tersine çevirmeye çalışıyor. Yetkililer kadınları evlerinde ziyaret ederek hamile kalmayı planlayıp planlamadıklarını soruyor; hamileliğin kadınları daha zeki yapacağını iddia eden propagandalar yayınlıyor ve işyerleri de dahil olmak üzere "doğurganlık dostu bir sosyal atmosfer" yaratılması çağrısında bulunuyor. Bazı şirketler buna uymaya hevesli görünüyor.

Şirketten çalışanlarına uyarı: Ya evlenin ya da işi bırakın

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Son Dakika Dünya Şirketten çalışanlarına uyarı: Ya evlenin ya da işi bırakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 81855655As:
    helal olsun.1,5 milyar nüfus azaltma yerine çoğalma istiyor. 39 9 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    GELECEĞİNDE BİR UMUT GÖREMEYEN ÜLKE, GELECEK NESİLDE NEYİ BEKLİYEBİLİR Kİ,MESELAĞ: YAŞAM KALİTESİNİN DÜŞÜK OLDUĞU BİR ÜLKEDE.... 16 8 Yanıtla
  • Berna Yıldız:
    Her türlü ahlaksızlık yayılmışken evlilik oranı da düşer aile kavramı da biter 13 3 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    EKONOMİK EŞİTLİK REFAH HUKUK ADALET VE ÖZGÜRLÜK OLMADAN BU AKIL ÇAGINDA KİMSE EVLENİP ZENGİN KAPİTALİSTLERE SÖMÜRMELERİ İÇİN YENİ KÖLELER YETİŞTİRMEZ 10 1 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Bu kadar nüfusu nasıl doyuruyorsa lütfen formülü göndersin 7 2 Yanıtla
  • nusret menteş:
    Bunlarda çocuk yapma yasağı yokmuydu? 0 0 Yanıtla
  • Yasin Altıner:
    Bir ülkenin yöneticisi hırsız değilse o ülkedeki halk doyar(sözüm aşağıdaki arkadaşa) 0 0 Yanıtla
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