Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan çifti meydandaki direğe bağlayıp kırbaçladılar - Son Dakika
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Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan çifti meydandaki direğe bağlayıp kırbaçladılar

04.06.2022 10:23
Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan çifti meydandaki direğe bağlayıp kırbaçladılar

Gana'da cinsel ilişkiye girdikleri video, sosyal medyada dolaşan bir çift, toplumun ahlak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kent meydanına bağlanarak kırbaçlandı.

Gana'da Wa topluluğunun yoğun yaşadığı bölge olarak bilinen Yukarı Batı Bölgesi'nde meydana gelen olay, dünya basınında manşetten verildi. İddiaya göre cinsel ilişkiye giren bir çiftin videosu, sosyal medyada hızla yayıldı.

MEYDANDAKİ DİREĞE BAĞLADILAR

Videonun kısa süre içerisinde çok sayı kişi tarafından görülmesinin ardından kabile liderleri bir araya gelerek karar aldı. Kral Na Fuseini Seidu Pelpuo IV tarafından onaylanan karar göre çift, kent meydanındaki iki ayrı direğe bağlandı.

20 KIRBAÇ ATTILAR

Çiftin, gençlere kötü örnek olduğunu savunan kabile liderlerinin talimatıyla çifte adam başı 20 kırbaç atıldı. Gençlere yapılan muamele, Gana Barosu'nun tepkisini çekti. Baro, yasalara uyulması gerektiğini hatırlatarak, toplumun kendi kestiği cezayı kınadı.

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