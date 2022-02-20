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"Çıplak garson" olarak tanınan kadın bir gecede aldığı en yüksek bahşişi paylaştı, ortalık yıkıldı - Son Dakika

"Çıplak garson" olarak tanınan kadın bir gecede aldığı en yüksek bahşişi paylaştı, ortalık yıkıldı

20.02.2022 18:59
"Çıplak garson" olarak tanınan kadın bir gecede aldığı en yüksek bahşişi paylaştı, ortalık yıkıldı

Kadın garsonların yarı çıplak çalışmasıyla bilinen restoranın çalışanlarından Jade Amber, bir gecede kazandığı bahşişe ilişkin paylaşımda bulundu. Restoranda bir gecede 900 dolara(12 bin 285 TL) kadar bahşiş alabildiğini belirten Amber, normal bir günde ise 100 dolar civarında bahşiş aldığını belirtti.

İngiltere ve Amerika'da geniş bir çevre tarafından kadın garsonların giydiği kıyafet yüzünden tanınan restoranda çalışan Jade Amber, bir gecede kazandığı en yüksek bahşişi açıklayarak şaşkınlık yarattı.

"900 DOLARA KADAR KAZANDIĞIM OLDU"

Hareketli bir günde 900 dolara kadar bahşiş aldığını belirten garson Jade Amber, "Daha kötü günler de oldu elbette. Ancak hareketli ve iyi olarak adlandırdığımız bir günde 900 dolara kadar bahşiş aldığım oldu. Bu tamamen müşterilere bağlı" dedi.

'Çıplak garson' olarak tanınan kadın bir gecede aldığı en yüksek bahşişi paylaştı, ortalık yıkıldı

"NORMAL BİR GÜNDE 50 DOLAR İLE 100 DOLAR ARASI ALIYORUZ"

Daha sakin bir günde kazandığı bahşişi açıklayan Amber, "Normal bir günde ise 50 dolardan 100 dolara kadar bahşiş aldığımız oluyor. Bazı günler iş olmadığı için eve gönderildiğimiz de oldu. Ama bu tarz günler nadir oluyor" ifadelerini kullandı.

'Çıplak garson' olarak tanınan kadın bir gecede aldığı en yüksek bahşişi paylaştı, ortalık yıkıldı
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SON DAKİKA: "Çıplak garson" olarak tanınan kadın bir gecede aldığı en yüksek bahşişi paylaştı, ortalık yıkıldı - Son Dakika
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