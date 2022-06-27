Çitlere cinsel çekim hisseden kadının yaptıkları görenleri dumur etti

Daha önce Eyfel Kule'si ile evlenerek büyük sansasyon yaratan Erika LaBrie, şimdi de çitleri fiziksel olarak çekici bulduğunu söyleyerek gündem oldu.

Erika'nın çitleri göstererek onları neden çekici bulduğunu anlattığı ve çitlerin üzerine oturduğu görüntüler, izleyenleri şoke etti.

Erika, belgeselden paylaşılan kısa kesitte "Burada böyle bir çit bulmayı hiç beklemiyordum. O mükemmel, yani benim çok sevdiğim şekil bu. Bu açılar? Efsanevi. Bu çit kesinlikle fiziksel olarak ilgimi çekiyor ve bu çiti daha iyi tanımak istiyorum" diyor.

Erika "Tatlı" olduğunu söyleyerek doğrudan çitle konuşmaya devam ediyor.