Çocuk parkında 176 bomba bulundu - Son Dakika
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Dünya

Çocuk parkında 176 bomba bulundu

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İngiltere'de bir çocuk parkında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 176 adet bomba bulundu. Bombaların fitil ve içeriklerinin sağlam durumda olduğu ve büyük tehlike taşıdıkları uyarısında bulunuldu.

12.02.2025 08:51
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İngiltere'de yetkililer ülkenin kuzeyindeki bir çocuk oyun alanının altında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 175'ten fazla tatbikat bombasının bulunduğunu, daha fazlasının kalmış olabileceğinden endişe edildiğini söyledi.

FİTİL VE İÇERİKLERİ SAĞLAM DURUMDA

Bombaların Northumberland eyaletinde, İskoçya sınırına yakın küçük bir kasaba olan Wooler'da Scotts Park oyun alanının yenilenmesi için yürütülen bir inşaat projesi sırasında keşfedildiği öğrenilirken eğitim amaçlı olarak kullanılan bombaların fitil ve içeriklerinin sağlam durumda bulunduğu ifade edildi.

Çocuk parkında 176 adet bomba bulundu

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DEPOLAMA ALANINA TAŞINDILAR

Yaşanan olayın ardından çok sayıda görevlinin soluğu çocuk parkında aldığı ve günler içinde onlarca bombanın güvenli bir şekilde depolama alanına taşındığı kaydedildi.

Çocuk parkında 176 adet bomba bulundu

"HALA ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİRLER"

İlçe meclis üyesi Mark Mather bombaların tatbikat bombaları olmasına rağmen "hala bir yük taşıdıklarına" ve "uzmanlar tarafından kaldırılmaları gerektiğine" vurgu yaparak "Bunlar fitil ve içerikleri hâlâ sağlam halde bulundu ve özellikle patlayıcı ve duman dolgusu hâlâ potansiyel olarak tehlikeli olabilir" dedi.

Çocuk parkında 176 bomba bulundu

İngiltere, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çocuk parkında 176 bomba bulundu - Son Dakika

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