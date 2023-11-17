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Çoğu emekli oldu zannediyordu! Kuzey Koreli futbolcu yıllar sonra sahalara döndü - Son Dakika

Çoğu emekli oldu zannediyordu! Kuzey Koreli futbolcu yıllar sonra sahalara döndü

Kuzey Koreli futbolcu Han Kwang-Song, 3 yıl aradan sonra futbol sahalarına geri döndü. Futbol dünyasını şaşırtan bu dönüş, Kuzey Kore'nin Suriye ile yaptığı maçta gerçekleşti. Han Kwang-Song, Cagliari, Perugia ve Juventus gibi İtalyan kulüplerinde forma giydikten sonra üç yıldan uzun bir süre boyunca kayıptı.

Çoğu emekli oldu zannediyordu! Kuzey Koreli futbolcu yıllar sonra sahalara döndü
17.11.2023 14:06  - Güncelleme: 14:38

Futbol dünyasında eşine nadir rastlanan bir olay meydana geldi. Şu anda 25 yaşında ve 3 yıldır kulüpsüz olan Han Kwang-Song, uzun bir aradan sonra Kuzey Kore'nin Suriye ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.

3 YILDIR ORTADA YOKTU

25 yaşındaki Han Kwang-Song, Cagliari, Perugia ve Juventus gibi İtalyan kulüplerinde forma giymesinin ardından üç yıldır kayıptı.

Çoğu futbolu bıraktığını zannediyordu! Kuzey Koreli futbolcu yıllar sonra sahalara döndü

SURİYE MAÇINDA SAHAYA ÇIKTI

Han Kwang-Song, emekli olduğu düşünülmesine ve son üç yıldır futbol oynamaya devam edip etmediği bilinmemesine rağmen, Suriye maçında sahaya çıkarak herkesi şaşırttı.

Çoğu futbolu bıraktığını zannediyordu! Kuzey Koreli futbolcu yıllar sonra sahalara döndü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Dünya

Kuzey Kore, Juventus, Suriye, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çoğu emekli oldu zannediyordu! Kuzey Koreli futbolcu yıllar sonra sahalara döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çoğu emekli oldu zannediyordu! Kuzey Koreli futbolcu yıllar sonra sahalara döndü - Son Dakika
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