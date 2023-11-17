Çoğu emekli oldu zannediyordu! Kuzey Koreli futbolcu yıllar sonra sahalara döndü

Futbol dünyasında eşine nadir rastlanan bir olay meydana geldi. Şu anda 25 yaşında ve 3 yıldır kulüpsüz olan Han Kwang-Song, uzun bir aradan sonra Kuzey Kore'nin Suriye ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.

3 YILDIR ORTADA YOKTU

25 yaşındaki Han Kwang-Song, Cagliari, Perugia ve Juventus gibi İtalyan kulüplerinde forma giymesinin ardından üç yıldır kayıptı.

SURİYE MAÇINDA SAHAYA ÇIKTI

Han Kwang-Song, emekli olduğu düşünülmesine ve son üç yıldır futbol oynamaya devam edip etmediği bilinmemesine rağmen, Suriye maçında sahaya çıkarak herkesi şaşırttı.