Colani'den ''Beni terörist olarak tanımlamayın'' çağrısı - Son Dakika
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Dünya

Colani'den ''Beni terörist olarak tanımlamayın'' çağrısı

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61 yıllık Baas rejimini sona erdiren muhaliflerin öncüsü HTŞ lideri Muhammed el Colani'den dikkat çeken açıklamalar geldi. ABD basınına konuşan ve artık doğum adı olan Ahmed el Şara'yı kullanmayı tercih eden Colani, kendisine yönelik terörist tanımlamasının ve ABD tarafından başına konulan 10 milyon dolarlık ödülün kaldırılmasını istedi.

17.12.2024 12:39
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Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) öncülüğünde silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede 61 yıllık Baas rejimini sona erdirmişti. Muhaliflerin Suriye'de başkent Şam'a giriş yapmasının ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçmıştı.

Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad'ı deviren ve bir anda dünyanın en çok tanınan isimleri arasına giren muhalif grup HTŞ lideri Muhammed el Colani, ABD basınına konuştu. Colani, The Times'a verdiği demeçte İsrail'in hava saldırılarına son vermesi ve ülkeden çekilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

BATI'YA YAPTIRIMLARI KALDIRMA ÇAĞRISI

Suriye'nin yeni lideri Colani, ülkesinin İsrail ya da başka bir devlete karşı saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Colani, Batı'yı Esad rejimi döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırmaya da çağırdı.

"İSRAİL İÇİN GEREKÇELER ORTADAN KALKTI"

Artık doğum adı olan Ahmed el Şara'yı kullanmayı tercih eden Colani, İsrail'i Suriye'deki hava saldırılarına son vermesi ve Beşar Esad'ın kaçmasının ardından ele geçirdiği topraklardan çekilmesi gerektiği konusunda uyardı. HTŞ lideri, "İsrail'in gerekçesi Hizbullah ve İranlı milislerin varlığıydı, artık bu gerekçe ortadan kalktı" dedi.

"İSRAİL ÖNCEKİ POZİSYONLARINA GERİ ÇEKİLMELİ"

Colani, "1974 anlaşmasına bağlıyız ve BM gözlemcilerini geri göndermeye hazırız" diye konuştu. "Ne İsrail'le ne de bir başkasıyla çatışma istiyoruz" diyen Golani, "Suriye'nin saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Suriye halkının bir molaya ihtiyacı var, saldırılar sona ermeli ve İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli" ifadelerini kullandı.

BAŞINDA 10 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL VAR

Suriye'de El Kaide'den ayrılan grubu Heyet Tahrir El Şam (HTŞ), ABD, İngiltere ve diğer ülkeler tarafından terörist grup olarak tanımlanıyor. Colani'nin başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konulmuş durumda. Kişisel tanımlamasını önemsemediğini söyleyen Colani, ancak terörizm etiketinin Esad rejimine daha uygun olan "siyasi bir tanımlama" olduğunu söyledi. Colani, "Biz askeri faaliyetlerde bulunduk. Ülkeler artık bu tanımlamayı kaldırmalıdır. Suriye jeostratejik açıdan çok önemli. Kırbaçlayana ve kurbana uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırmalılar, kırbaçlayan artık yok. Bu konu pazarlığa açık değildir" diye konuştu.

Colani\'den \'\'Beni terörist olarak tanımlamayın\'\' çağrısı

Uluslararası İlişkiler, Politika, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Colani'den ''Beni terörist olarak tanımlamayın'' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    ABD terörist devlet . Yaşasın Suriyeli kardeşlerimiz . Yaşasın Müslüman coğrafyası . Yaşasın Osmanlı Torunları . Huzurun ve Adaletin bekçileri Çok yaşaaa . 71 185 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    nesiniz ya meymenetsiz . 122 53 Yanıtla
  • Çelikk:
    Önde Gidenisin Kroolara Benziyorsun 81 47 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Sana terörist diyen ya ayyasdir yada şerefsiz dir çünkü siz Ahmet kardeşim dava adamı siniz çünkü siz millet sevdalısı ve vatan sevdalısı aşık siniz vesselam sevgililer hürmetler Allah yar ve yardımcınız olsun 26 66 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    tipini ssssss 52 26 Yanıtla
  • balder osman:
    kıyamet çok yaklaştığı için inançsızlar çoğaldı. 18 46 Yanıtla
  • balder osman:
    anlaşılan ülkenin yüzde 99 u dinsizleşmiş 12 38 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    TERÖRIST 33 7 Yanıtla
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