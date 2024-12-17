Colani\'den \'\'Beni terörist olarak tanımlamayın\'\' çağrısı

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Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) öncülüğünde silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede 61 yıllık Baas rejimini sona erdirmişti. Muhaliflerin Suriye'de başkent Şam'a giriş yapmasının ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçmıştı.

Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad'ı deviren ve bir anda dünyanın en çok tanınan isimleri arasına giren muhalif grup HTŞ lideri Muhammed el Colani, ABD basınına konuştu. Colani, The Times'a verdiği demeçte İsrail'in hava saldırılarına son vermesi ve ülkeden çekilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

BATI'YA YAPTIRIMLARI KALDIRMA ÇAĞRISI

Suriye'nin yeni lideri Colani, ülkesinin İsrail ya da başka bir devlete karşı saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Colani, Batı'yı Esad rejimi döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırmaya da çağırdı.

"İSRAİL İÇİN GEREKÇELER ORTADAN KALKTI"

Artık doğum adı olan Ahmed el Şara'yı kullanmayı tercih eden Colani, İsrail'i Suriye'deki hava saldırılarına son vermesi ve Beşar Esad'ın kaçmasının ardından ele geçirdiği topraklardan çekilmesi gerektiği konusunda uyardı. HTŞ lideri, "İsrail'in gerekçesi Hizbullah ve İranlı milislerin varlığıydı, artık bu gerekçe ortadan kalktı" dedi.

"İSRAİL ÖNCEKİ POZİSYONLARINA GERİ ÇEKİLMELİ"

Colani, "1974 anlaşmasına bağlıyız ve BM gözlemcilerini geri göndermeye hazırız" diye konuştu. "Ne İsrail'le ne de bir başkasıyla çatışma istiyoruz" diyen Golani, "Suriye'nin saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Suriye halkının bir molaya ihtiyacı var, saldırılar sona ermeli ve İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli" ifadelerini kullandı.

BAŞINDA 10 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL VAR

Suriye'de El Kaide'den ayrılan grubu Heyet Tahrir El Şam (HTŞ), ABD, İngiltere ve diğer ülkeler tarafından terörist grup olarak tanımlanıyor. Colani'nin başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konulmuş durumda. Kişisel tanımlamasını önemsemediğini söyleyen Colani, ancak terörizm etiketinin Esad rejimine daha uygun olan "siyasi bir tanımlama" olduğunu söyledi. Colani, "Biz askeri faaliyetlerde bulunduk. Ülkeler artık bu tanımlamayı kaldırmalıdır. Suriye jeostratejik açıdan çok önemli. Kırbaçlayana ve kurbana uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırmalılar, kırbaçlayan artık yok. Bu konu pazarlığa açık değildir" diye konuştu.