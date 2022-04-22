Covid-19: İngiltere'de bir hasta, 16 aydan uzun süre enfekte kaldı - Son Dakika
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BBC

Covid-19: İngiltere'de bir hasta, 16 aydan uzun süre enfekte kaldı

22.04.2022 07:24
Covid-19: İngiltere'de bir hasta, 16 aydan uzun süre enfekte kaldı

İngiltere'de Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin 16 aydan uzun bir süre boyunca testlerinin tamamı pozitif çıktı.

İngiltere'de Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin 16 aydan uzun bir süre boyunca testlerinin tamamı pozitif çıktı. Doktorlar, bunun kaydedilen en uzun Covid vakası olduğunu söylüyor.

Başka tıbbi rahatsızlıkları da mevcut olan ve ismi verilmeyen hasta, 2021 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Londra'daki doktorlar buna benzer kalıcı enfeksiyonların hala nadir olduğunu söylüyor.

Pek çok insanın virüsten doğal olarak kurtulduğu biliniyor. Ancak söz konusu hasta ciddi şekilde zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahipti.

Uzmanlar, bu hastada olduğu gibi kronik enfeksiyonların Covid hakkındaki bildiklerimizi geliştirmemiz ve de oluşturabileceği riskleri anlamamız için incelenmesi gerektiğini söylüyor.

Hasta ilk olarak 2020 yılının başlarında Covid'e yakalandı. Belirtilerinin ardından yapılan testi de pozitif çıktı.

Sonraki 72 hafta boyunca hasta rutin kontroller ve bakım için pek çok kez hastaneye yattı.

Her seferinde teste tabi tutulan hastanın 505 gün boyunca yaklaşık 50 testin tamamı pozitif çıktı.

King's College London ve Londra Guy's and St Thomas Hastanesi'ndeki doktorlar, ayrıntılı laboratuvar analizinin hastada kalıcı enfeksiyon olduğunu ortaya çıkardığını söylüyor.

Hasta, antiviral ilaçlar verildikten sonra dahi enfeksiyondan kurtulamadı.

Bu durum, "uzun Covid" olarak bilinen, vücudun virüsten kurtulmasına rağmen semptomların uzun süre devam etmesinden farklı.

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde bulguları anlatacak olan Dr. Luke Blagdon Snell, BBC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Boğaz sürüntü testlerinin her biri, her seferinde pozitif çıktı. Hasta hiç negatif test vermedi. Bunun sürekli bir enfeksiyon olduğunu söyleyebiliriz."

Araştırmacılar, uzun süreli enfeksiyonların nadir ancak önemli olduğunu çünkü yeni Covid türevlerine yol açabileceklerini söylüyor. Ancak bu vakada öyle bir şey söz konusu olmadı.

Uzun süreli enfeksiyonların yeni mutasyonlara neden olabileceğini belirten Dr. Snell, "Çalıştığımız bu hastalardan bazılarında, endişe verici bazı varyantlarda görülen mutasyonlar var."

Kronik enfeksiyona sahip kişilerin, virüsü başkalarına bulaştırmayabileceğini de ekleyen Dr. Snell, kontrol ettikleri dokuz hastadan hiçbirinin yeni tehlikeli bir varyant üretmediğini vurguladı.

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