Covid geçirmiş kişilerin ameliyat olmak için 7 hafta beklemesi öneriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Covid geçirmiş kişilerin ameliyat olmak için 7 hafta beklemesi öneriliyor

23.02.2022 13:30
Covid geçirmiş kişilerin ameliyat olmak için 7 hafta beklemesi öneriliyor

İngiltere'de yakın zamanda Covid-19 geçirmiş kişilerin ameliyat olmak için en az 7 hafta bekletilmesi öneriliyor.

İngiltere'de yakın zamanda Covid-19 geçirmiş kişilerin ameliyat olmak için en az 7 hafta bekletilmesi öneriliyor. Uzmanlar, baskın hale gelen Omicron varyantı ile ilgili verileri takip ederek gerekli güncellemeleri yapmayı planlıyor.

Uzmanlar, koronavirüse yakalandıktan sonraki ilk birkaç ayın sağlık ve bağışıklık açısından daha riskli olduğunu ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinde sorunlar yaşanabileceği için önlem olarak böyle bir uygulama başlatıldığını belirtiyor.

Bazı acil durumlarda ameliyatların hala 7 haftadan erken yapılabileceğini söyleyen uzmanlar, ameliyat olacak hastaların tüm Covid-19 aşılarını yaptırmış olmasını öneriyor.

Cerrahi ve anestezi uzmanları tarafından önerilen ve Anestezi adlı bilim dergisinde yayımlanan bu yeni uygulamaya göre enfeksiyon geçirmiş kişilerin iyileşme sürecinin ilk 6 haftasında ameliyat olmaları komplikasyonlara yol açabiliyor. Bu, semptomsuz hastalar için de geçerli.

Uzmanlar aynı zamanda Covid-19'a yakalanan kişilerin ilk 10 gün içinde başkalarına da virüsü bulaştırma ihtimali olduğu için ameliyat edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Veriler Omicron öncesine ait

Bu yeni öneriler, Omicron varyantından önce toplanan verilere dayanıyor. Uzmanlar, Omicron varyantı ile ilgili veri toplamaya devam ediyor ve bulgulara göre kuralları gevşetmeyi ihtimaller arasında tutuyor.

Uzmanlar, birçok kişinin daha önce virüse yakalandığı ve çeşitli aşılar olduğu için bağışıklık kazanmış olmasının da iyiye işaret olduğuna dikkat çekiyor.

Anestezistler Derneği Başkanı Dr. Mike Nathanson, "Hastalar hayal kırıklığına uğradı. Sağlık uzmanları olarak bizler de güvenli olduğunu düşündüğümüz ilk anda görevimizi yerine getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Nathanson, daha hafif olduğu düşünülen Omicron varyantı ile ilgili sözlerine şöyle devam etti: "Omicron varyantının baskın, hastaların birçoğunun ise aşılı olduğu bu dönemde yeni verilerin ne gösterdiğini merak ediyoruz."

Cerrahi Uzmanlık Dernekleri Federasyonu Başkanı ve bu önerileri yazan uzmanlardan biri olan Prof. Duncan Summerton, ameliyat geciktirme konusunda hastalar ve doktorlar arasında "dürüst ve eksiksiz bilgi paylaşımı" olması gerektiğini vurguladı.

YORUMLAR
500
İngiltere, Rusya'ya acil ekonomik yaptırım paketi uygulayacak İngiltere, Rusya'ya acil ekonomik yaptırım paketi uygulayacak Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi 10 Numara'da Acil Durum Kabine Toplantısı 10 Numara'da Acil Durum Kabine Toplantısı

Koronavirüs, Omicron, England, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid geçirmiş kişilerin ameliyat olmak için 7 hafta beklemesi öneriliyor - Son Dakika

BBC

Son Dakika
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:55:43. #1.13#
SON DAKİKA: Covid geçirmiş kişilerin ameliyat olmak için 7 hafta beklemesi öneriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement