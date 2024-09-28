Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin ardından Lübnan'da da katliama girişen İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, ''İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık ''dur'' denilmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz.'' dedi.

28.09.2024 16:36
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İsrail'in Lübnan'daki saldırılarıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık "dur" denilmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL, NASRALLAH'I ÖLDÜRDÜ

Gazze'de geçtiğimiz seneden bu yana katliama devam eden İsrail ordusu, Lübnan'da da saldırılarının dozunu artırdı. Son olarak dün düzenlenen saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "LÜBNAN" AÇIKLAMASI

Bölgede tansiyon tırmanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi. İsrail'in katliamının kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e de harekete geçme çağrısı yaptı. Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır. İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir.

"İSRAİL'İN CİNNET SİYASETİNİ YAYMA GİRİŞİMİNE ARTIK 'DUR' DENİLMELİ"

Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez. İsrail hükûmeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta; tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır. İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık "dur" denilmelidir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E "HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz. İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olmayı sürdüreceğiz. İsrail'in, Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyor; saldırılarda hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan BM\'ye Lübnan çağrısı: İsrail\'e karşı süratle harekete geçilmeli

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Lübnan, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Şbn Şbn:
    Reis sen dünyanın en büyük liderisin ümmetin lüderisin İslamın kalesisin RECEP TAYYİP ERDOĞAN 26 75 Yanıtla
    Servet Gemici:
    vah vah vah zekaya bak 0 0
    Cengiz null:
    İcraat lazım konuşmak ile olmuyor maalesef 0 0
    Mustafa null:
    teehh malamıne bizde inandık 0 0
    Talat Yelbuz:
    turrrrrrssfgg 0 0
  • hüseyin güner:
    Yunan ordusu datça'ya çıkartma yapmış kimseden ses yok Hizbullah'ın lideri öldürüldü 10 günlük yad ilan edeceğiz yakında 64 16 Yanıtla
    Şbn Şbn:
    Yunan senin atan değilmi 0 1
  • Mert Ceyhan:
    Miyav miyav miyav =sonuç=kınama=elde var sıfır. 61 7 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    İsrail bölge için büyük tehdit.. ABD nin Ortadoğu politikası değişmediği müddetçe İsrail i durdurmak imkansız.. askeri gücü çok olmasa da teknolojik olarak çok ilerdeler.. ancak bugün durdurulmazsa yarın ne olur kimse kestiremez.. vatan millet Sakarya edebiyatını bir köşeye bırakıp askeri ve teknolojik olarak Türkiye’nin hızlıca muasır sevilere ulaşması gerekmektedir. 50 7 Yanıtla
    Ahmet Kurtoğlu:
    katılıyorum yerden göğe kadar 0 0
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli - Son Dakika
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