Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Türkevi'nde Elon Musk'ı kabul etti. Musk'ın toplantıya oğluyla gelmesi renkli anların yaşanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu ise, Musk ile eşinin ayrıldığı gerçeğini ortaya çıkardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a "Eşin nerede?" diye sordu. Musk ise "O şu an San Francisco'da. Biz ayrıyız ve onun için oğluma ben bakıyorum." ifadelerini kullandı.
Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti. Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını da Türkiye'de kurması için Musk'a çağrı yaptı.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Eşin nerede?' sorusuna Musk'tan yanıt: Biz ayrıldık - Son Dakika