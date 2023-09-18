Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eşin nerede?" sorusuna Musk'tan yanıt: Biz ayrıldık - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eşin nerede?" sorusuna Musk'tan yanıt: Biz ayrıldık

Son Güncelleme: 18.09.2023 10:05

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile görüştü. Musk'ın oğluna top hediye eden Erdoğan, ünlü iş insanına ''Eşin nerede?'' diye sordu. Musk ise ''Biz şuan ayrı yaşıyoruz. Onun için oğluma ben bakıyorum.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Türkevi'nde Elon Musk'ı kabul etti. Musk'ın toplantıya oğluyla gelmesi renkli anların yaşanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu ise, Musk ile eşinin ayrıldığı gerçeğini ortaya çıkardı.

"OĞLUMA BEN BAKIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a "Eşin nerede?" diye sordu. Musk ise "O şu an San Francisco'da. Biz ayrıyız ve onun için oğluma ben bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Elon Musk'a zor soru: Eşin nerede?

FABRİKA ÇAĞRISI YAPTI

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti. Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını da Türkiye'de kurması için Musk'a çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Elon Musk'a zor soru: Eşin nerede?

Elon Musk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Eşin nerede?' sorusuna Musk'tan yanıt: Biz ayrıldık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eşin nerede?" sorusuna Musk'tan yanıt: Biz ayrıldık - Son Dakika
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