Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail- Filistin çatışması masaya yatırıldı.

MASADAKİ KONU İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı.

ARABULUCULUK DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

ÜRDÜN KRALI FİLİSTİN MESAJI VERMİŞTİ

Öte yandan Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün Meclisinin 11. dönem açılış oturumundaki konuşmasında İsrail-Filistin çatışmasına değinerek bölgede barış ve istikrarın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini söylemişti. Ürdün Kralı, "Filistin topraklarında şu an yaşanan tehlikeli şiddet olayları ve saldırılar, bölgemizin ancak iki devletli çözüme dayalı kapsamlı adil bir barışla güvenlik ve istikrara kavuşabileceğini kanıtlıyor." demişti.

"PUSULAMIZ FİLİSTİN OLMAYA DEVAM EDECEK"

Filistin'i savunmaktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Abdullah, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Pusulamız Filistin olmaya devam edecek, Filistin'in tacı Kudüs kentidir. Bölgemiz ve tüm halklarımızın barış içinde yaşayabilmesi için kardeş Filistin halkı tüm haklarını elde edinceye kadar adil davasını ve çıkarlarını savunmaktan geri durmayacağız. Ürdün de zorluklar ne olursun olsun Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanların kutsallarını savunma duruşundan taviz vermeyecek."