Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama geldi. "Kardeşim İsmail Heniye'ye Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınayıp lanetlediğini ifade etti. Erdoğan, siyonist barbarlığın bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacağının altını çizerek, "Başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

31.07.2024 11:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınayarak lanetledi. İsmail Haniye için "Kardeşim" ifadesini kullanan Erdoğan, başsağlığı dileğinde bulundu.

"SİYONİST BARBARLIK EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İsrail'e sert tepki gösterdi. "Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır" sözlerini kullanan Erdoğan, siyonist barbarlığın bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacağını kaydetti.

Erdoğan, "Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur" dedi.

"İSRAİL'İN ESTİRDİĞİ TERÖR SON BULACAK, DÜNYA HUZURA KAVUŞACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında, "İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır. Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Haniye için "Kardeşim" lafını kullanan Erdoğan, acılı ailesine sabır dileyerek Gazze ve Filistin başta olmak üzere İslam alemine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum

Doğu Kudüs, Filistin, Tahran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa sagdic: icraat olarak cocuklarinizi torunlarinizi abd de okutmayin 51 17 Yanıtla
    mustafa sagdic: diss like atan 9 kisi hayirdir ??? 4 2 Selim köşker: Reisten daha iyimi biliyon 1 4
  • Haluk Acar: kınamak ve lanetlemek yetmez müslüman devletlerin artık birleşip bir şeyler yapması lazım 47 7 Yanıtla
  • Selim köşker: Ooo şiddetle demiş tepki çok büyük olmuş 35 11 Yanıtla

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