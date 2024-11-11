Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamına dikkat çekti. Erdoğan, durumun bu noktaya gelmesinde Müslüman ülkelerin tepkisinin yetersiz olduğunu söyledi.

11.11.2024 15:21  Güncelleme: 15:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasında Filistin'deki zulme dikkat çeken Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda acil çözüm yolları bulmalarının şart olduğunu dile getirdi. Erdoğan konuşmasında Müslüman ülkelerin İsrail konusunda tepkide yetersiz kalmasına da tepki gösterdi.

"ACİL ÇÖZÜM YOLLARI BULMAMIZ ŞART"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Netanyahu yönetimi Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail, insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor, yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda acil çözüm yolları bulmamız şarttır. Türkiye bugüne kadar Gazze'ye 84 bin tondan fazla yardım göndermiştir. Engellemeler kalktığında çok daha fazlasını da göndermeye hazırdır.

MÜSLÜMAN ÜLKELERE İSRAİL TEPKİSİ

İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek, Batı Şeria'daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir. Buraya gidiş söz konusu. Buna engel olmalıyız. Bir avuç Batılı ülke, İsrail'e askeri, siyasi, ekonomik ve moral açıdan her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepkide yetersiz kalması, sahadaki durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır. Filistin'de soykırım suçu işleyenlere zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi eşgüdüm halinde sürdürmemiz fevkalade önemlidir. Görüş ve tutum farklılıklarının ortak davamızda bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Politika, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ferhata Geçer:
    Çok haklısınız Sn. Cumhurbaşkanım. İ(t) rail ile ticari ilişkileri kestik deyip sümen altından ticarete devam eden ahlak yoksunu beynamuslar var değil mi..!!??? 1 0 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Atalarımız ne güzel söylemiş: ELE verir TALKINI, KENDİ YUTAR SALKIMI... Yalnız burada "Salkım" yerine "Bütün bağları" olacak... 0 0 Yanıtla
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