Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İsrail\'in İran saldırısına ilk tepki

İsrail'in İran'ın nükleer programının kalbine düzenlediği 300 hava saldırısında Natanz Nükleer Tesisi imha edilirken, İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile İranlı 6 nükleer bilim insanı öldürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'a hava saldırısı düzenleyen İsrail'e sert tepki gösterdi.

"APAÇIK BİR PROVOKASYON"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.

İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur.

İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail'in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir.

"NATANYAHU TÜM DÜNYAYI FELAKETE SÜRÜKLEME GAYRETİNDE"

Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.

Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir.

Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir.

"İRAN'A YÖNELİK MENFUR SALDIRILARI LANETLİYORUZ"

Orta Doğu'da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz.

Türkiye olarak komşumuz İran'a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz."