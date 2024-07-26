Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi. Erdoğan "Bırakın katliamı durdurmayı, kasabı kongresinde ağırlayan, hezeyanlarla dolu konuşmasını 57 kez ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız. Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi dersi verenler çağımızın Hitler'ini baş tacı edenler utanmıyor. Yüzleri kızarmıyor, adalet yok, hukuk yok, kural yok, merhamet yok" dedi.

26.07.2024 15:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi dersi verenler çağımızın Hitler'ini baş tacı edenler utanmıyor. Yüzleri kızarmıyor, adalet yok, hukuk yok, kural yok, merhamet yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Sözlerimin hemen başında imalat, istihdam, ihracatla, ticaretle, yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkı veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Savunma sanayinden otomotive, kimyadan güneş enerjisi hücrelerine oldukça geniş yelpazedeki şirketlere teşekkürlerimizi bizzat ifade ettik. Bundan sonra da sözlerin yanında olmayı özellikle sizlerin ortaya koyduğu icraatla yanında olmayı sürdüreceğiz, yeter ki siz çalışın, üretim, istihdam sağlayın. Allah'ın izniyle bizi sizlerden hiçbir zaman kimse ayıramayacaktır.

Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz. Bugünkü toplantımız samimiyetimizin ileri teknolojiye atfettiği önemin sembolüdür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, ekibini kutluyorum. Özellikle dünyamızın içinden geçtiği dönüşüm sürecinde geleceği öngörerek atılan adımlar Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemlidir. Programın doğru zamanda yapılmış hamle olduğuna inanıyorum.

"KATİL NETANYAHU ABD'DE ALKIŞLANIYOR"

İkinci dünya savaşının galiplerinin çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem miadını doldurmaya başlamıştır. Sadece yakın geçmişte yaşanan krizlere bakmak bile sistemin iflas bayrağını çoktan çektiğini göstermeye yeterlidir. Suriye'deki ihtilaf 13 yıldır sürüyor, Ukrayna'daki savaş devam ediyor, Yemen istikrara kavuşmadan Sudan karıştı, Gazze'de 40 bin sivil hayattan koptu, soykırımın önüne 10 aydır geçilemedi. İşte herhalde ABD'nin kongresinde gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bine yakın insanları katledenleri düşünün Temsilciler Meclisi alkışlıyor. Onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuyor. Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi, hani özgürlük, hani insan hakları...

"AKIL VE VİCDAN TUTULMASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hepsi bir tarafta orada bir alkış curcunasıdır gidiyor. Bırakın katliamı durdurmayı, kasabı kongresinde ağırlayan, hezeyanlarla dolu konuşmasını 57 kez ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız. Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi dersi verenler çağımızın Hitlerini baş tacı edenler utanmıyor. Yüzleri kızarmıyor, adalet yok, hukuk yok, kural yok, merhamet yok. Barış için sorumluluk almak yok. İnsanlığın umudunu artıracak hiçbir çaba yok. Zalimin zulmünden dolayı itibar gördüğü, mazlumun hakkının yok sayıldığı cinnet haline şahitlik ediyoruz. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor, küresel sistemin kökten sarsıldığı kaostan güçlü durabilen, ayakta durabilen, kendi göbeğini kendi kesebilen ülkeler başarıyla çıkma şansına sahiptir. Türkiye olarak meselelere bu zaviyeden bakıyoruz.

"SON DÖNEMDE AÇIKLANAN VERİLER DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

Kalkınma yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürüyoruz. Elbette sarsıldık, sıkıntılar yaşadık, fedakarlıklarda bulunmak zorunda kaldık. Hedeflerimizden kopmadık, kopmuyoruz. Küresel ekonomik fırtınadan ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yurt dışındaki piyasa aktörlerinin de Türkiye ve Türk ekonomisine güveni yükseliyor. İçeride ekonomi programını kararlılıkla uygularken yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli adımları atıyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI YATIRIMIN YÜZYILI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Togg artık yollarda. Yapamazsınız diyenlere, yapsanız bile satamazsınız diyenlere gurur duymak yerine Togg'a çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık. Togg'da gösterdiğimiz irade diğer sektörlere ilham kaynağı oldu. Kısa süre önce dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi imzaladık. Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Tüm bunlar birer başlangıç. Önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımlarda daha güçlü canlanma göreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı yatırımın yüzyılı yapmayı hedefliyoruz.

"TÜRKİYE YENİ DÖNEMİN FORVETİ OLACAK"

Avrupa Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon düzenlemesinin sanayiye ket vurmaması için teşvikleri devreye alıyoruz. 750 milyon dolarlık finansmanı sanayici, KOBİ'lere sunduk. Katma değerli üretimle küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecekleri desteklemeye devam edeceğiz. Türk ekonomisi çok boyutlu dönüşümden geçiyor. Kabuk değiştiriyor. İş dünyamız şunu çok iyi bilsin, bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak. Yüksek teknolojili yatırımlar için davet programıyla yüksek katma değerli üretim kapasitemizi en üst seviyeye taşıyacak süreci başlatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Netanyahu\'nun ABD Kongresi\'ndeki konuşmasına ilk tepki

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Handem: reis haklı ne dese 32 23 Yanıtla
  • Erhan Nas: yarın kardeşim dersin esadda örneğini gördük 25 27 Yanıtla
    Murat: Diyeceğini diyor başkaları gibi masanın altına saklanmıyor.! Sonuçta dünya ticareti diye bir şey var. Sitem eder ama ticaret devam edecek. Ticareti kesse ilk anıran sizin kafa olur Erhan 30 15 Erhan Nas: murat tanımadığımız birinden bahsediyorsun sanki 11 7 yavuz d: sinirlari icinde senin de topraklarinin oldugu buyuk israil devleti kurmaya calistiklarinda anlarsin tekrar esadla niye gorustugunu 12 0
  • Murat: Sonuna kadar haklısın ASRIN lideri 23 20 Yanıtla
  • Çuvaldız: Ben siyasilerin çıkıp ekmeğe indirim, yağa,şekere indirim, devlete olan borçlara erteleme vs vs gibi şeyler duymak istiyorum, Gerisinin Haber değeri yok gözümde, Biz halk olarak Taşkınlık yapmadan her platformda AÇLIK SINIRI ALTINDA yaşadığımızı her lidere hatırlatmalıyız, 85 milyon PARTİZANLIĞI bırakmalıyız..! 16 7 Yanıtla
  • Mehmet Yüksel: anladığım kadarıyla henüz güçlü değiliz.elimizden birsey gelmiyor.demek istedi.ama hazırlık yapiliyor 10 5 Yanıtla
    Seyhan Aktaş: 40 bin insan katledi ya hiçmi insanın vijdanı sızlamaz,eminimki reiste kahroluyor ama elinden fazla bişey gelmiyo,abd bir avrupa ülkeleri iki,türkiye tek keşke gücümüz ve imkanımız olsaydı 10 4
  • Deutschland: ver gazı 12 2 Yanıtla
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