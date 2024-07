Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Netanyahu\'nun ABD Kongresi\'ndeki konuşmasına ilk tepki

Çuvaldız:

Ben siyasilerin çıkıp ekmeğe indirim, yağa,şekere indirim, devlete olan borçlara erteleme vs vs gibi şeyler duymak istiyorum, Gerisinin Haber değeri yok gözümde, Biz halk olarak Taşkınlık yapmadan her platformda AÇLIK SINIRI ALTINDA yaşadığımızı her lidere hatırlatmalıyız, 85 milyon PARTİZANLIĞI bırakmalıyız..!