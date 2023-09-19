Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Putin'e güveniyor musunuz? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Putin'e güveniyor musunuz?

Son Güncelleme: 19.09.2023 07:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Putin'e güvenip güvenmediği soruldu. Erdoğan ise bu soruyu, ''Benim Putin'e güvenmemem için hiçbir sebep yok. Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. 50 senedir bizi kapısında bekleten AB'dir. Şu anda Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum.'' ifadeleriyle yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Amerikan PBS kanalının konuğu olarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan'a, "Putin'in tahıl sözünü tutacağına dair güveniyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Erdoğan ise "Benim Putin'e güvenmemem için hiçbir sebep yok. Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. 50 senedir bizi kapısında bekleten AB'dir. Şu anda Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum." yanıtını verdi.

"1 MİLYON TON TAHIL GÖNDERECEKLER"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz Tahıl Girişimi'ni neden tekrar canlandırmadığına ilişkin soruya Erdoğan, "Biz (Putin'in) kendilerinden rica ettik ve onlar 1 milyon ton daha göndereceklerini söylediler." yanıtını verdi. Erdoğan, Putin'in tahıl ihracatının hemen başlayacağını söylediğini belirterek, gelişmeleri takip ettiklerini dile getirdi.

"DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Putin'in tahıl anlaşmasını Ukrayna savaşında avantaj olarak kullandığı ve liderliğine güvenilmeyeceği yönündeki bir soruya da Erdoğan, "Katılmıyorum. Doğal gazımın yarısı Rusya'dan geliyor, bu da demek oluyor ki dayanışma içindeyiz. Ortak adımlar atıyoruz ve savunma sanayisi alanında da işbirliği yapıyoruz. Bunları Rusya ile yapabiliriz." cevabını verdi.

Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Putin'e güveniyor musunuz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Putin'e güveniyor musunuz? - Son Dakika
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