Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

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Endonezya'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi devralma planına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Trump'ın Netanyahu denilen katille anlaşma yapmasını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum." dedi.

13.02.2025 16:46  Güncelleme: 17:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da özel röportaj verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile anlaşarak Gazze'yi devralma planına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun dünya barışı için büyük tehdit olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN: TRUMP'IN NETANYAHU İLE ANLAŞMASI DÜNYA BARIŞI İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Trump'ın geçen dönemki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum. İyi bir gelişme olarak görmüyorum."

"GAZZE'Yİ KİMSE GAZZELİLERİN ELİNDEN ALAMAZ"

Erdoğan, İsrail'in demokratik bir rejim olmadığını belirterek, "Gazze'yi kimse Filistinlilerin Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek dünya barışı için farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek beni düşündürmektedir. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir otelde gerçekleştirilen Pakistan- Türkiye İş Forumu'nda konuşma yaptı. Suriye'de 13,5 yıl süren çatışmaların ve zulmün 8 Aralık itibarıyla yerini ümit dolu bir atmosfere bıraktığına dikkati çeken Erdoğan, yeni yönetimle beraber çalışarak, Suriye'de ekonomi, ticaret ve yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceklerini ifade etti.

"BÖLGEMİZ TEKRAR KAN VE GÖZYAŞINA DOĞRU SÜRÜKLENMEYE ÇALIŞILIYOR"

Suriye'den sonra bir başka olumlu haberin de 19 Ocak'ta Gazze'den geldiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırımına maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz bir süreç sayesinde geçici ateşkes sağlanmıştı. Filistinliler taahhütlerini yerine getirirken, İsrail'in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz.

Şu gerçeği bir kez daha önemle ifade etmek istiyorum. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, inşallah ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin uğrunda on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere İnsanlık İttifakı'nın bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Trump\'a: Dünya barışı için büyük tehdit

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Cocukluk askimsin:
    bu Trump seni yollar bu sefer reiz 124 41 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    ama yine biat edeceksin biliyorsun dimi 122 30 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sonuna Kadar Trump KraL 75 30 Yanıtla
  • Sk 06:
    dostum Trump alışveriş te görsün Tv'de ahkâm kesmek kolay imamoğlunun dediği gibi yemedi 59 14 Yanıtla
  • Murat:
    Allah senden razı olsun inşallah RTE.!! Gücün yettiği kadar kan emici emperyalist devletlere kafa tutuyorsun.!! Zamanında korkusundan ÇANKAYA KÖŞKÜNDEN çıkmayanları DESTEKLEYEN zihniyet seni anlayamaz. onlar batılı Haçlıların kölesi olmuş şuanda. 11 59 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    dostum Trump hani hatırlarsınız 35 12 Yanıtla
  • Rasit Yigit:
    En nihayetinde BOP cusun, itaat etmezsen kapi önüne koyarlar 30 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tanrı Yardımcınız Olsun ABD 8 11 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Erdoğan'ın gitmesini daha çok beklersiniz henüz gidiş rüyasını görmedim. :) :) :) 6 9 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ:
    kinamak kolay'sonra 4 3 Yanıtla
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