Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Gazze'yi devralacaklarını söyleyen ABD Başkanı Trump'a tepki gösteren Erdoğan, ''Bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir, havanda su dövme çabalarıdır. Filistin Filistinlilerindir.'' dedi.

09.02.2025 22:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'a ziyaretleri öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planına sert tepki gösterdi.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Gazze'de 471 gün süren soykırımın ardından bizim de çabalarımızla 19 Ocak'ta geçici ateşkes sağlandı. İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. 15 aydır ağır avluk altında olan Gazze'ye yardımlar istenilen seviyede olmasa da hamdolsun ulaşmaya başladı.

"DİKKATE DEĞER HİÇBİR YANI YOK"

Ancak İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılmak yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Bir defa şunu açıkça söylemek isterim. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze'yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir, havanda su dövme çabalarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki

"FİLİSTİN FİLİSTİNLİLERİNDİR"

Gazzelileri, binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazzesi, Batı şeriası, Doğu Kudüsü ile Filistin, Filistinlilerindir. 471 gün boyunca İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, Gazze'yi Gazze'lilerden koparmaya yönelik her türlü plan, hakikatin sert duvarına çarpıp tuz buz olacaktır. Bölgede barış, huzur ve kalkınma isteniyorsa, bunun yolu ateşe daha fazla benzin dökmekten değil, Filistinlilere hakkını vermekten geçiyor. Yarın Malezya'da yapacağımız konuşmamızda Gazze'nin sürat inşası noktasında atılması gereken asıl adımı inşallah paylaşacağız.

"VAHŞİ CİNAYETLERİN HESABI TEK TEK SORULACAK"

Bilindiği gibi Suriye'de 13,5 yıldır devam eden zulüm ve çatışmalar 8 Aralık'ta sona erdi. Suriye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Tadamon, Hama, Doğukuta katliamları başta olmak üzere Baas Rejimi tarafından işlenen vahşi cinayetlerin hesabı da tek tek soruluyor ve sorulacaktır. Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça, Esad rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki

"ANA MUHALEFET, FİLİSTİN HASSASİYETİMİZİ SORGULAMAYA CÜRET EDİYOR"

Tabi burada ülkemizdeki ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel Başkanıyla, Belediye Başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetimizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize? Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran, işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın bir özür dileyin de ondan sonra konuşun.

"İNSANDA BİRAZ MAHCUBİYET OLUR"

İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, hayal duygusu olur. Bizim Filistin davası ve Gazzeli kardeşlerimiz için neler yaptığımızı, nasıl bir mücadele verdiğimizi, bu uğurda neleri göze aldığımızı, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya gayet iyi biliyor. Şartlar ne olursa olsun, Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimiz için en iyisini, en hayırlısını, en doğru olanını yapmaya çalışırız. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."


Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Trump\'ın skandal Gazze planına tepki

Endonezya, Politika, Pakistan, Filistin, Malezya, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Ramazan Ertaş:
    İsrail yüzyılı projesi başkanı Recep Tayyip Erdoğan. 168 240 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Oynakkkkk fırıldaaakkkk 232 62 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    yeni aklına geldi Amerika'dan talimat üzerine açıklama lomedi badem yağı 230 53 Yanıtla
  • Alişan Işık:
    eyyyy trumpppp kendine gelirmisin lütfen :))) 233 23 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    çok şükür bir laf edebildi 198 46 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    tayyo ne oldi 156 61 Yanıtla
  • Alper Kocyigit:
    Trump titredi (!) 162 41 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    komedi reco bahço apo maşallah 145 55 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    muhalefet dillendirdikten sonramı aklına geldi paşa hazretleri 138 46 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Dikkate değer yanı olduğundan dahi haberi olmayan kainat liderimiz konuştu. 109 44 Yanıtla
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