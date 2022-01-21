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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz

21.01.2022 16:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündemdeki sorularına yanıt verdi. Son dönemde Ukrayna ile Rusya arasında yükselen gerilimle ilgili soruya da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışın olmasına arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşen görev neyse hazır olduğumuzu ifade etmiştim. Önümde Ukrayna ziyareti var. Bu arada Sayın Putin ile ama telefonla, belki Rusya ziyareti olabilir. Bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Cuma namazını kıldığı Çamlıca Camii'nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müze çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"SAVAŞ ÇIKMASI BÖLGENİN HUZURU İÇİN CİDDİ BİR İHLAL DOĞURUR"

Ukrayna ile Rusya arasında son dönemde tırmanan gerilimi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutun herhangi bir işgale yönelik bir gelişmenin olması ya da bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur, bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi, 40 milyona yakın nüfusu olan Ukrayna ile Rusya'nın zaten durumu ortada, büyük nüfusa hakim ve Rusya alan olarak bölgenin en büyük, en güçlü devleti, burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak biz kabul etmiyoruz.

"RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ GELİŞEREK DEVAM EDİYOR"

Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel devam ediyor. Tarihinde olmayan bir sulh içinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var, bu siyasi bazda, askeri bazda, ekonomik, kültürel... Bütün bu konularda Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile de aynı şekilde, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel alanlarda ilişkilerimiz gayet iyi. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz.

"BARIŞ KONUSUNDA ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREV NEYSE YAPMAYA HAZIRIZ"

Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hâkim olmasına arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazır olduğumuzu gerek Zelenski'ye gerek Sayın Putin'e de ifade etmiştim. Önümde bir Ukrayna ziyareti var, bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ya da belki bir Moskova ziyareti olabilir, bütün bunlarla birlikte biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız.''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz - Son Dakika
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