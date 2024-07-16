Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var

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Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilere yönelik normalleşme tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin dostlarını çoğaltmaya önem verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Dış siyasette yeni denklemler kurmamız Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Bu açılımlara komşularımızla birlikte diğer ülkelerin de muhtaç olduğunu görüyoruz. Bunun için sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

16.07.2024 21:29  Güncelleme: 22:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik normalleşme çağrısına ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Erdoğan, "Dış siyasette yeni denklemler kurmamız Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Bu açılımlara komşularımızla birlikte diğer ülkelerin de muhtaç olduğunu görüyoruz. Bunun için sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğunu görüyoruz." dedi.

ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI ÜSTÜ KAPALI "SURİYE" MESAJI

Türkiye ve Suriye arasında yıllardır bozuk olan ilişkilerin yeniden düzelmesine yönelik normalleşme tartışmaları devam ediyor. İki ülke arasında görüşmelerin yeniden başlayıp başlamayacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BİZİ KİMSENİN DAR KALIPLARA HAPSETMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış siyasette yeni denklemler kurmanın ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibariyle tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizim için batı dünyası ile ilişkilerimizi ilerletmek ne kadar önemli ise Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya kadar işbirliğimizi güçlendirmemiz aynı derecede önemlidir. Bizi kimsenin dar kalıplarına hapsedilmesine izin vermeyiz.

"TÜRKİYE'NİN NÜFUZ ALANINI GENİŞLETMEK İÇİN TARİHİ ADIMLAR ATTIK"

Ne batı için doğuya sırtımızı döneriz ne de doğu için batıyı ihmal ederiz. Son 22 yılda Türkiye'nin nüfuz alanını genişletmek için tarihi adımlar attık. Karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler temelinde daha önce karşımızda konumlanan ülkelerle dahi ilişkilerimizi güçlendirdik. Tüm bunları malum çevrelerin körüklediği eksen tartışmasına rağmen başardık.

"SIKILI YUMRUKLARIN AÇILMASINDA FAYDA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya büyük önem veriyoruz. Büyük güçler arasındaki paylaşım kavgasının hızlandığı bir dönemde dış siyasette yeni denklemler kurmamız Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Bu açılımlara komşularımızla birlikte diğer ülkelerin de muhtaç olduğunu görüyoruz. Bunun için sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğunu görüyoruz."

ESED: TÜRK ASKERLERİ SURİYE'DEN ÇEKİLİRSE GÖRÜŞÜRÜZ

Öte yandan önceki gün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt gelmişti. Görüşmelerin başlayabileceğini belirten Esed, şartlarını sıralamıştı. Esed ülkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin içeriğe bağlı olduğunu belirtmişti. Esed, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde görüşeceğini" söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var

Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed, Türkiye, Suriye, Kabine, Suriye, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı 'Suriye' mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ramazan Gündoğan: Artık sarılın barışın da şu misafirler gitsin reis. Lütfen. Artık kendi vatandaşını düşün bize ne savaştan kaçmış korkak insanlardan? Bizim dedelerimiz kan verdi savaştı bu topraklar icin. 28 3 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Reisin mülteci sevdasının arkasındaki nedenleri öğrensek iyi olcak aslında. Acaba birtakım dış etkenler mi var. 10 1
  • Cihan Kışla: Bu ülkenin 2 tane beka sorunu var biri MHP biri Galatasaray ikisinin de ülkeye zerre faydası olmamıştır! 8 8 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Avrupa'da anket yapılmış. Türkiye denilince aklınıza ne geliyor diye. En çok verilen üç cevap: Atatürk, istanbul, Galatasaray. 7 5
  • Güven Yaşar: Ne oldu canım hani 10 yıl önce dayilaniyordun esat ne kaybetti biz ne kaybettik düşün bakalım 15 0 Yanıtla
  • Osman A: O zaman ilk önce kendi emeklinin yumruğunu açtıracaksın 8 0 Yanıtla
  • Sercan Polat: Bız bu soylemı zaten beklıyoduk hangı soylem degısmedıkı demı 5 0 Yanıtla
  • Ankara null: nasil korkuyor yaa :(( 2 1 Yanıtla

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