Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara\'da barışıyor

Afrika Boynuzu'ndaki hassas denge, Somali ve Etiyopya arasında tırmanan kriz yüzünden bozuldu. Ankara'dan yardım istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Krizi çözün" talimatı vermesinin ardından iki ülke bugün Ankara'da bir araya gelecek.

12.08.2024 09:13
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Türkiye, komşu ülkeler Etiyopya ve Somali arasındaki husumetin son bulması için elini taşın altına sokuyor. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak, Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafa dair Ankara'nın desteğini istedi.

ERDOĞAN "KRİZİ ÇÖZÜN" TALİMATI VERDİ

Aynı talebin Somali'den de gelmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Krizi çözün' talimatıyla harekete geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk girişimini temmuz ayında yaptı. Bilindiği gibi Fidan, 1 Temmuz'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi Ankara'da ağırladı.

GÖRÜŞME ÖNE ALINDI

İki ülkenin Dışişleri Bakanları, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde yer alırken, toplantı sonucunda taraflar, aralarındaki meseleyi barışçıl şekilde çözme yönündeki niyetlerini ortak açıklamayla kayda geçirdi ve 2 Eylül tarihinde Ankara'da yeniden bir araya gelmeyi taahhüt etti. Somali tarafıyla en üst düzeyde yürütülen temaslar sonucunda, ikinci tur görüşmelerin 2 Eylül yerine bugün Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Yürütülen diplomatik sürecin devamı olarak, iki ülke heyetleri bugün Ankara'da masaya oturacak.

UZLAŞMAYA VARILMASI HEDEFLENİYOR

Görüşmelerde, iki ülkenin ihtiyaç, endişe ve yaklaşımları dikkate alınarak bir uzlaşmaya varılması hedeflenirken, Ankara'nın, 1 Temmuz tarihinden bu yana bölge ülkeleriyle de temaslarını sürdürdüğü ve onların da sürece desteğini istediği öğrenildi.

"GERİLİM BİTSİN"

Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüşerek Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele almıştı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya'dan Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar atılmasının süreci kolaylaştıracağını söylemişti.

MAHMUD İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor - Son Dakika

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