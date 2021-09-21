Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'nda seslendi; "DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve bu terör örgütünü hizmete uğratan tek NATO müttefikiyiz. Yine sahadaki varlığımızla, PKK terör örgütünün Suriye'de işlediği katliam ve etnik temizlik faaliyetlerinin önüne biz geçtik" dedi.

Dünya üzerinde Kovid-19 aşı dağılımı adaletsizliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;