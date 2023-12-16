Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırıları sürdürdüğü Gazze için dikkat çeken bir çıkış geldi. İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Zalim İsrail devletin Batı devletlerinden desteği ile sürdürdüğü Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler de endişe etmeyin Allah'ın izniyle yakındır" dedi.
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16.12.2023 23:05:10. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın - Son Dakika