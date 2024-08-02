Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı İsrailli bakana, siyasilerden peş peşe tepkiler - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı İsrailli bakana, siyasilerden peş peşe tepkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı hedef alan soykırımcı İsrailli bakana, siyasilerden peş peşe tepkiler

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal paylaşımına siyasilerden sert tepki geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Katil ruh hastası!" diyerek seslendiği Katz'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti'nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir." dedi.

02.08.2024 22:20
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İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in yaptığı ve Türkiye'yi hedef alan küstah paylaşıma siyasi isimlerden peş peşe tepkiler geldi.

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye ile ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Katz, Instagram'a getirilen erişim engelinden bahsederek, "Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip Türk devletini yok ediyor. Atatürk'ün mirasını aşındırıyor. Daha güzel günlere umut edelim." dedi. Katz'ın, yaptığı paylaşıma İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı İsrailli bakana, siyasilerden peş peşe tepkiler

"DEMOKRASİ VE HUKUKU, ELİNDE ON BİNLERCE ÇOCUĞUN KANI OLAN BİRİLERİNDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ"

Skandal paylaşıma ilişkin gözlerin çevrildiği İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı İsrailli bakana, siyasilerden peş peşe tepkiler

"KATİL RUH HASTASI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, İsrailli Katz'a sert tepki gösterdi. Altun yaptığı paylaşımda "Buraya bak, katil ruh hastası! Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur! Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı İsrailli bakana, siyasilerden peş peşe tepkiler

"NETANYAHU HÜKÜMETİ'NİN HADSİZLİK VE ARSIZLIK ABİDESİ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Israel Katz'ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti'nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı İsrailli bakana, siyasilerden peş peşe tepkiler

BAKAN YERLİKAYA'DAN SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.

"TÜRKİYE'YE MESAJ VERMEYE KALKMAK SİZİN HADDİNİZE DEĞİLDİR"

Paylaşımında, Katz'ın hadsizliklerinin devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti: "İsrailli Bakan'ın hadsizlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir. Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı İsrailli bakana, siyasilerden peş peşe tepkiler

"KATİL BİR HÜKÜMETİN GÖRÜNEN KİRLİ YÜZÜSÜN"

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya platformunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi. Kılıç, "Katil bir hükümetin görünen kirli yüzüsün. Recep Tayyip Erdoğan adını ağzına almak senin haddine değil. Şunu unutma ki Türkiye Cumhuriyeti yaptıklarınızı tarihe not düşmüştür. Barbarlığınız ve yaptığınız soykırım sonunuz olacak." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı İsrailli bakana, siyasilerden peş peşe tepkiler

"NAZİLERİN VE KATİLLERİN SESİ NETANYAHU VE KATZ GİBİLERDİR"

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Katz'ın skandal paylaşımına "İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz'ın devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır. Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir. Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir. ???????Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır." diyerek tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, Hakan Fidan, İsrail, Kusma, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı İsrailli bakana, siyasilerden peş peşe tepkiler - Son Dakika

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