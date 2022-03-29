Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki ticaret hedefi 5 milyar dolar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki ticaret hedefi 5 milyar dolar

29.03.2022 21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki ticaret hedefi 5 milyar dolar

Resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları sonrasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le ortak basın toplantısına katıldı.

Resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları sonrasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le ortak basın toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72'ye yakın bir artışla 3,6 milyar doları aştı. En kısa süredeki bir yıl hedef koyduk, 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;

" Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Özbekistan'da ilk elçilik açan ülkedir. Özbekistan'da ilk başkonsolosluk açan ülke yine Türkiye'dir. Semerkant Başkonsolosluğumuz, bir yıldır Özbek kardeşlerimize ve vatandaşlarına hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde çok güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu'da kadını erkeğiyle İstiklal Harbi'ni verirken Özbek kardeşlerimiz de burada bizim için dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu."ÇITAYI 10 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARTACAĞIZ"Başarıyla tamamladığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısını 'maziden atiye uzanan' yolculuğumuzda yeni bir adım olarak görüyoruz. Görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72'ye yakın bir artışla 3,6 milyar doları aştı. En kısa sürede ki bir yıl hedef koyduk, 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla kalmayacak bilahare atacağımız adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkartacağız."ÖZBEKİSTAN'DA 241 PROJEYE İMZA ATILDI"Bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu 10 anlaşmanın imzalanması demek Türkiye – Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir. Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Müteahhitlik firmalarımızda Özbekistan'da bu güne kadar 5 milyar dolar değerinde 241 projeye başarıyla imza atmıştır.""Savunma sanayinde nitekim bugün imzaları attık, bu imzalarla birlikte savunma sanayinde imkanlarımızı imkanlarınızla paylaşmaya hazırız. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar da ortadır. Ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitim ve kültüre kadar geniş bir alanda işbirliğimizi daha da geliştirmek konusunda mutabıkız." Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanan ortak bildirinin gelecek dönem için yol haritası teşkil edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki ticaret hedefi 5 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki ticaret hedefi 5 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki ticaret hedefi 5 milyar dolar
YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda' Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mirziyoyev heyetler arası görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mirziyoyev heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, dolar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki ticaret hedefi 5 milyar dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki ticaret hedefi 5 milyar dolar - Son Dakika
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