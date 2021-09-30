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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun korunması konusunda anlaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun korunması konusunda anlaştı

30.09.2021 07:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Soçi'de bir araya geldi. Dünyanın gözünü çevirdiği tarihi zirvenin ana gündem maddesi Suriye'ydi. Moskova yönetimin son dönemde İdlib'deki mevzileri vurması Türkiye ile imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edileceği endişesini yaratırken, görüşmeye hakim üst düzey Türk yetkili, Erdoğan ile Putin'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki mevcut statükoyu koruma konusunda anlaştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil beldesi Soçi'de bir araya geldi. İki lider Libya'dan Karabağ'a, S-400'lerin ikinci partisinden ticari ilişkilere kadar birçok konuyu masaya yatırdı.

RUSYA İLE İMZALANAN ATEŞKESİN BOZULABİLECEĞİ ENDİŞESİ

Ancak görüşmenin ana gündem maddesi, Suriye'nin İdlib kentinde son dönemde artan gerginlikti. Moskova yönetimi, kentin etrafındaki muhaliflere ait mevzileri vurmuş, Rusya ile Türkiye arasında 5 Mart 2020'de imzalanan ateşkesin bozulabileceği endişesi ortaya çıkmıştı.

"ORADAKİ MEVCUT STATÜKOYU KORUYACAĞIZ"

İki liderin yaptığı baş başa görüşmede uzlaşının çıktığı belirtildi. Görüşmeye hakim üst düzey Türk yetkili, Middle East Eye'a (MEE) verdiği demeçte, Erdoğan ile Putin'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki mevcut statükoyu koruma konusunda anlaştığını kaydetti:

"İdlib'de bir değişiklik yok. Oradaki mevcut statükoyu koruyacağız."

ERDOĞAN SURİYE'DEKİ BARIŞA VURGU YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile baş başa görüşmeye girmeden önce kameralar karşısında verdiği demeçte; "Suriye konusunda birlikte attığımız adımlar büyük önem taşıyor. Oradaki barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı" demişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Suriye, İdlib, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun korunması konusunda anlaştı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun korunması konusunda anlaştı - Son Dakika
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