Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 15 gün içinde Şam\'ı ziyaret etmesi bekleniyor

Dünya

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli

Silahlı muhaliflerin kontrolü sağladığı Suriye'de büyük bir değişim yaşanırken Şam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Devlet Hava Meydanları ve Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir ekip, Şam'a gelerek incelemelerde bulundu. Ekip daha sonra Halep Uluslararası Havaalanı'nı geçip burada da kontroller yaptı.

COLANİ İLE GÖRÜŞECEK

Şam'daki kaynaklar önümüzdeki 15 günlük süre zarfında Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret edebileceğini kaydederken, HTŞ lideri Colani ile görüşecek olan Erdoğan'ın, Suriyeli Türkmenler ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ KORUMA KALKANI OLUŞTURULACAK

Cumhurbaşkanı için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak.

HALEP KONSOLOSLUĞU ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Türkiye, Şam'da Büyükelçiliğin açılmasının ardından Halep konsolosluğu için de çalışmalarına hız verdi. Fiziki şartların hazır olmasının ardından konsolosluğun hizmete gireceği bildirildi. Erdoğan beklentisine paralel Türkiye'nin Suriye'ye ilk dış hatlar seferini gerçekleştireceği de öğrenildi.

ESAD'A DESTEK VEREN GAZETECİLER DE ZİYARETİN PEŞİNDE

Öte yandan aralarında bazı siyasi parti başkanları, Erdoğan karşıtı gazeteci, yorumcu ve STK başkanlarının Şam'ı ziyaret amaçlı resmî makamlara talepte bulunduğu bilgisi var. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu isimler arasında düştüğü son güne dek Beşar Esad'a destek verenler de bulunuyor.