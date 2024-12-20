Silahlı muhaliflerin kontrolü sağladığı Suriye'de büyük bir değişim yaşanırken Şam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Devlet Hava Meydanları ve Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir ekip, Şam'a gelerek incelemelerde bulundu. Ekip daha sonra Halep Uluslararası Havaalanı'nı geçip burada da kontroller yaptı.
Şam'daki kaynaklar önümüzdeki 15 günlük süre zarfında Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret edebileceğini kaydederken, HTŞ lideri Colani ile görüşecek olan Erdoğan'ın, Suriyeli Türkmenler ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak.
Türkiye, Şam'da Büyükelçiliğin açılmasının ardından Halep konsolosluğu için de çalışmalarına hız verdi. Fiziki şartların hazır olmasının ardından konsolosluğun hizmete gireceği bildirildi. Erdoğan beklentisine paralel Türkiye'nin Suriye'ye ilk dış hatlar seferini gerçekleştireceği de öğrenildi.
Öte yandan aralarında bazı siyasi parti başkanları, Erdoğan karşıtı gazeteci, yorumcu ve STK başkanlarının Şam'ı ziyaret amaçlı resmî makamlara talepte bulunduğu bilgisi var. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu isimler arasında düştüğü son güne dek Beşar Esad'a destek verenler de bulunuyor.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (22)