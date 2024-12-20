Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor

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Büyük değişim yaşanan Suriye'yi Türkiye adına ziyaret eden ilk isim MİT Başkanı İbrahim Kalın olurken halk şimdilerde ayrı bir heyecan yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret edeceği iddia edilirken bu gelişme sonrasında Hama, Humus, İdlib hattı boyunca havadan ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

20.12.2024 07:22
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Silahlı muhaliflerin kontrolü sağladığı Suriye'de büyük bir değişim yaşanırken Şam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Devlet Hava Meydanları ve Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir ekip, Şam'a gelerek incelemelerde bulundu. Ekip daha sonra Halep Uluslararası Havaalanı'nı geçip burada da kontroller yaptı.

COLANİ İLE GÖRÜŞECEK

Şam'daki kaynaklar önümüzdeki 15 günlük süre zarfında Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret edebileceğini kaydederken, HTŞ lideri Colani ile görüşecek olan Erdoğan'ın, Suriyeli Türkmenler ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ KORUMA KALKANI OLUŞTURULACAK

Cumhurbaşkanı için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak.

HALEP KONSOLOSLUĞU ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Türkiye, Şam'da Büyükelçiliğin açılmasının ardından Halep konsolosluğu için de çalışmalarına hız verdi. Fiziki şartların hazır olmasının ardından konsolosluğun hizmete gireceği bildirildi. Erdoğan beklentisine paralel Türkiye'nin Suriye'ye ilk dış hatlar seferini gerçekleştireceği de öğrenildi.

ESAD'A DESTEK VEREN GAZETECİLER DE ZİYARETİN PEŞİNDE

Öte yandan aralarında bazı siyasi parti başkanları, Erdoğan karşıtı gazeteci, yorumcu ve STK başkanlarının Şam'ı ziyaret amaçlı resmî makamlara talepte bulunduğu bilgisi var. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu isimler arasında düştüğü son güne dek Beşar Esad'a destek verenler de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 15 gün içinde Şam\'ı ziyaret etmesi bekleniyor

İbrahim Kalın, Diplomasi, Politika, Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mustafa Seçkin:
    korkusuz aslan parçası REİS.!! lakin seni anlamayan heykelcilerin peşinden giden cahil Müslümanlar var 88 113 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    gideceğine inanan var mı? boş haber sıkar bu durumda o kaos ziyaret.. gerçi Akp kaostan beslenen bi parti! 52 82 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bay iblis ak koyunlara mütavasyon lazim git şovunu yap bedevi tapinağinda günahini çikar reklamini yap gelecek seçimde süper malzeme olur 64 47 Yanıtla
  • yücel bozdemir:
    Türkiye de bile 10 bin kişi koruyor. Suriye de kaç kişi koruyacak merak ediyorum 79 30 Yanıtla
  • McA !:
    Gerçekten git suriye nin Cumhurbaşkanı ol bize ne Bi faydan ne Bi hayrın var. Türk vatandaşını düşündüğün felan da yok zaten o yüzden biz razıyız gidebilirsin. Ülke yi ne hale getirdin şu egoların ,kibrin yüzünden 54 41 Yanıtla
  • k K:
    suriyede Akp iltidarının karlı ciktigini kanitlamak için Emavi camisinde namaz kildiktan sonra birde israilin iskal etigi suriyenin kolan tepelerindede namaz kilmaso gerekki Çok cesaretli Cumhurbaşkanımın. 71 18 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    Ülkeyi bu hale getiren yandaş televizyonlar ve yandaş gazetecilerdir sabah.vakit.hüriyet takvim milliyet. Türkiye.bunlar gibi gazeteciler doğru haber yapmadıkları için ülke bu halde suçu A.K.P. genelbaşkanı recep tayip erdoğana atmayın bunlar suçlu . 25 21 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Temelli kalacaksan git. Emekliler yılı bitmeden, emeklilerde sevinmiş olur işte bu yılda, başka bi sevinç göremediler çünkü... (EMEKLİ) 22 14 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    Peygamber torunu var hz hüseyininkesik başının sergilediği emevi camide namaz kılmayı marifet sayıyorlar 22 11 Yanıtla
  • Önder null:
    allahim durumu biliyorsun nasip et 3 0 Yanıtla
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