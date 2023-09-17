Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programında neler var! Herkes, Elon Musk'la yapacağı görüşmeye kilitlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programında neler var! Herkes, Elon Musk'la yapacağı görüşmeye kilitlendi

Son Güncelleme: 17.09.2023 22:24

78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ikili görüşme yapacak. Erdoğan dünyaca ünlü iş insanı Tesla CEO'su Elon Musk'ı da Türkevi'nde ağırlayacak. Kritik görüşmede Musk'ın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM zirvesi kapsamında gittiği ABD'de Elon Musk'la görüşecek. Türkevi'ndeki görüşmede Musk'ın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programında neler var! Herkes, Elon Musk'la yapacağı görüşmeye kitlendi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM ZİRVESİ İÇİN ABD'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu için ABD'ye gitti. New York'taki Türkevi' önünde vatandaşlar tarafında sevgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM zirvesi boyunca yoğun diplomasi trafiği bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programında neler var! Herkes, Elon Musk'la yapacağı görüşmeye kitlendi

ELON MUSK'LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanlarının yanı sıra Tesla CEO'su Elon Musk'la da görüşme yapacak. Türkiye saati ile 00.00'da başlaması beklenen görüşme Türkevi'nde gerçekleşecek. Görüşmede Elon Musk'ın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımlar ele alınacak.

ERDOĞAN'I YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ BEKLİYOR

20 Eylül'e kadar ABD'de temaslar gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden oluşan kanaat önderlerinin yer alacağı etkinliklere katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programında neler var! Herkes, Elon Musk'la yapacağı görüşmeye kitlendi

BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

Erdoğan, pazartesi günü Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelecek. Erdoğan 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programında neler var! Herkes, Elon Musk'la yapacağı görüşmeye kitlendi

MİÇOTAKİS'İ AĞIRLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan'ın New York programı, salı günü İtalya ve İsrail Başbakanları ile yapacağı ikili görüşmelerle devam edecek. Çarşamba günü ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacak.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programında neler var! Herkes, Elon Musk'la yapacağı görüşmeye kilitlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programında neler var! Herkes, Elon Musk'la yapacağı görüşmeye kilitlendi - Son Dakika
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