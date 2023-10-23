Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas liderine "Türkiye'yi terk et" dediği iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas lideri İsmail Haniye ve Hamas'ın diğer yetkililerine " Türkiye'yi terk edin" şeklinde talimat verdiği iddiaları yalanlandı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÖNETİLİYOR

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, binlerce insan hayatını kaybetti. Bölgeden gelen korkunç görüntüler dünyayı ayağa kaldırırken Türkiye başta olmak üzere birçok ülke de taraflar arasında orta yolu bulmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktada farklı liderlerle görüşüp sivillerin can güvenliği ve Gazze'ye yardım götürülmesi için diplomasi trafiği yürütüyor.

JET HIZINDA YALANLANDI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken bugün Hamas liderlerinin Türkiye'de olduğu ve Erdoğan'ın da onlara ülkeyi terk etmeleri yönünde bir talimat verdiği iddia edildi. Ancak bu iddia yalanlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey Hamas yetkililerine Türkiye'yi derhal terk etme talimatı verdiği" iddiaları tamamen asılsızdır. Asılsız iddialara inanmayın" denildi.

KATAR'DA OLDUKLARI İDDİA EDİLİYOR

Öte yandan Hamas liderinin ve üst düzey yetkililerin İsrail'le olan savaş sürecini, esir takasında da aktif rol oynayan Katar'dan yönettiği öne sürüldü.