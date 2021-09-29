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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi başladı! İşte kritik toplantının 3 gündem maddesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi başladı! İşte kritik toplantının 3 gündem maddesi

29.09.2021 13:30

Bugün Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı. Kritik zirvede iki lider Suriye'deki son gelişmeleri, Soçi Mutabakatını ve bölgedeki göç dalgasını görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 12.15'te, Rusya'nın Soçi kentine ulaştı. Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

ÖNCELİKLİ OLARAK SURİYE GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki baş başa görüşmesi başladı. Toplantıda Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK varlığına dikkat çekecek, Astana anlaşmalarına uygun şekilde terör varlığına son verilmesine vurgu yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi başladı! İşte kritik toplantının ana gündem maddeleri

SOÇİ MUTABAKATINA VURGU YAPILACAK

Rusya ile Ekim 2019'da imzalanan Soçi Mutabakatı, terör örgütü YPG'nin Fırat'ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta, Türkiye'nin beklentilerinden uzak. Erdoğan, mutabakatın bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılar da gerçekleşiyor. Erdoğan, Putin'e bu konudaki rahatsızlığı da iletecek ve saldırıların engellenmesini isteyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi başladı! İşte kritik toplantının ana gündem maddeleri

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ İDLİB

Ankara ve Moskova, 2017'den bu yana İdlib'e özel mesai harcadı. İdlib çevresindeki insani felaketi önlemek amaçlandı, bölgedeki terör örgütlerinin de yok edilmesi için müzakere başlatıldı. 17 Eylül 2018'de Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in imzaladığı anlaşma önemli bir adım oldu. Bu sayede Rusya ve rejimin bölgedeki saldırılarının bir müddet önüne geçildi. Ancak Esed rejimi imzalanan anlaşmaları sık sık ihlal etti. Erdoğan ve Putin, artan gerginliği azaltmak üzere Moskova'da bir araya geldi.

İdlib sorunu son 3 yıldır Türkiye-Rusya ilişkilerindeki en kritik konu haline geldi. İki ülke liderleri Erdoğan ve Putin, ilişkilerin önündeki bu engeli aşmak için adeta bir mekik diplomasisi yürüttü. Bu konu Soçi'de yeniden bir araya gelecek olan taraflarca bir kez daha müzakere edilecek.

GÖÇ DALGALARI ELE ALINACAK

Suriye'den yeni bir göç dalgası tehdidi de masada olacak. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Afganistan başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler de ele alınacak. Ayrıca Türkiye-Rusya ilişkileri gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi başladı! İşte kritik toplantının 3 gündem maddesi

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi başladı! İşte kritik toplantının 3 gündem maddesi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi başladı! İşte kritik toplantının 3 gündem maddesi - Son Dakika
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