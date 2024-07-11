Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

NATO Zirvesi için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Erdoğan "İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak" diye konuştu.

11.07.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Washington'daki NATO Zirvesi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bölgesel savaş riskine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MÜTTEFİKLERE NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir.

"İSRAİL'İN TEHDİTLERİ SONA ERMELİ"

Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır. Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz. İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.

"BÖLGEMİZDE TERÖR DEVLETİ KURMAK HAYALDİR"

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur. Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir."

İsrail, Nato, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • A ETYEMEZ: kırmızı çizgimizi gecmesin israil. 3 4 Yanıtla
    Yavuz null: hangi kırmızı çizgi bu hani kırmızı çizgi Kudüs'tü;))) 6 3
  • Kemsl: Zaten,çağdaş ve demokrat ülkelerin amacı bu değil mi? Birde;Çağdaş ve demokrat! Yüksek ve tok sesle okumak lazım ki,inandırıcı olsun. 1 1 Yanıtla

14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
10:55 Elektrikte yeni dönem Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor Elektrikte yeni dönem! Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
13:46 İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:35:15. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement