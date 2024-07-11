Dünya

Washington'daki NATO Zirvesi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bölgesel savaş riskine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MÜTTEFİKLERE NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir.

"İSRAİL'İN TEHDİTLERİ SONA ERMELİ"

Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır. Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz. İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.

"BÖLGEMİZDE TERÖR DEVLETİ KURMAK HAYALDİR"

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur. Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir."