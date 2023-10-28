Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler: Savaş suçlusu ilan edeceğiz

Büyük Filistin Mitingi'nde kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Daha ne kadar kadın ve çocuk ölmesi gerekiyor. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ama adalet nerede? Gazze'de katliam yürütülmektedir." dedi.

İSTANBUL'DA BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar 22. güne girerken, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Alandaki kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i sert sözlerle hedef aldı.

"İSRAİL'İ DÜNYAYA SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDECEĞİZ"

Gazze'de katliam yürütüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i savaş suçlusu ilan edeceklerini belirtti. Erdoğan, "İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Daha ne kadar kadın ve çocuk ölmesi gerekiyor. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ama adalet nerede? Gazze'de katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi?" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL DÜNYADA YALNIZLIĞA MAHKUMSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "120 ülke İsrail'e ateşkes için 'evet', 40 ülke çekimser, 14 ülke İsrail'in yanında yer aldı. İsrail sen dünyada yalnızlığa mahkumsun. Bundan sonra da öyle kalacaksın. Şu anda BM bu kararı vermek suretiyle güzel bir adım attı.

"BEDELİNİ ENİNDE SONUNDA AĞIR ÖDEYECEKSİNİZ"

İsrail topraklarında sivillere yönelik saldırıları biz de doğru bulmuyoruz. Savaşın bir ahlakı ve hukuku var. Sivilleri hedef almak bu ahlaka sığmaz. Bunun bedelini eninde sonunda ağır ödeyeceksiniz."