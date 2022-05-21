Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç, Finlandiya ve NATO liderleriyle konuştu: 'Terörizmle mücadelede dayanışma olmadıkça üyelik yok' - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç, Finlandiya ve NATO liderleriyle konuştu: 'Terörizmle mücadelede dayanışma olmadıkça üyelik yok'

21.05.2022 18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç, Finlandiya ve NATO liderleriyle konuştu: 'Terörizmle mücadelede dayanışma olmadıkça üyelik yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç, Finlandiya ve NATO liderleriyle birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi, iki kuzey ülkesinin "terörizmle mücadele başta olmak üzere temel meselelerde" Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını göstermedikleri sürece üye olamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç, Finlandiya ve NATO liderleriyle birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson'a "İsveç terör örgütlerine siyasi, finansal ve askeri desteği sonlandırmalı" dedi, bu yönde somut adımlar atmaya çağırdı.

Erdoğan ayrıca Türkiye'ye yönelik silah ambargosuna da son verilmesi gerektiğini söyledi.

Andersson da bir açıklama yaparak Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti ve ekledi:

"İsveç'in uluslararası terörizme karşı mücadelede işbirliği yapma fikrine sıcak baktığımızı vurguladım.

"İsveç'in PKK terörüyle mücadeleyi ve PKK'nin terör örgütü olarak listelenmesini net bir şekilde desteklediğine de vurgu yaptım."

Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile konuştu.

Konuşmanın ardından bir açıklama yapan Niinistö "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye birbirinin güvenliğini taahhüt edecek" dedi ve ekledi:

"Finlandiya terörün her türlüsünü kınar.

"Yakın diyalogumuz devam edecek."

Stoltenberg: Çözüm için diyalog devam etmeli

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Erdoğan'ın, NATO müttefiklerinin "terörist tehditleri küçümseyemeyeceği", bunun ittifakın ruhuna uyamayacağını söylediği belirtildi.

Erdoğan Türkiye'nin ulusal güvenliği ve halkına yönelik tehditlerle mücadele etmeye devam edeceğini ve bu süreçte de destek beklemesinin meşru olduğunu söyledi.

Bbu konuşmaların ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın "terörizmle mücadele başta olmak üzere temel meselelerde" Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece NATO'ya giremeyeceğini söyledi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Stoltenberg de "Değerli müttefikimiz Türkiye'nin cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO'nun açık kapı politikası üzerine konuştuk. Tüm müttefiklerin güvenlik çekincelerinin hesaba katılması gerektiği konusunda hemfikiriz ve bir çözüm bulmak için diyalogun devam etmesi gerekecek" dedi.

İki kuzey ülkesinin NATO'ya kabul edilmesi için 30 üye ülkenin onayı gerekiyor.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece NATO üyeliklerine müspet... Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece NATO üyeliklerine müspet...
Kaynak: BBC

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç, Finlandiya ve NATO liderleriyle konuştu: 'Terörizmle mücadelede dayanışma olmadıkça üyelik yok' - Son Dakika

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