Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas\'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz

Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Beştepe'de saat 16.30'da başlayan toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantıda bakanlar, alanlarıyla ilgili sunum gerçekleştirirken iç ve dış politikada birçok başlık ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"AYNI ADIMI İSRAİL'DEN DE BEKLİYORUZ"

Hamas'ın ateşkesi kabul etmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas'ın ateşkesi kabul ettiği açıklamasından memnuniyet duyduk. Aynı adımı İsrail'den de bekliyoruz. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirme azmiyle yurt içi ve yurt dışında canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Milli savaş uçağımız Kaan, 10 bin fit ve 230 hıza ulaşmayı başardı. TUSAŞ ve Savunma Sanayi Başkanlığımızı tebrik ediyorum.

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde meydana gelen kazada ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diyorum.

AFRİKA KITASIYLA İLİŞKİLER

Dış politikada seçimler sebebiyle ertelediğimiz ziyaretlere ve kabullere ağırlık verdik. Bizden önce uzun yıllar ihmal edilen Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi 2005'ten itibaren tekrar yoğunlaştırdık. Diplomatik temsilciliklerimizin sayısını 44'e çıkardık. Ticaret hacmimiz 5.4 milyar dolardan 2023 yılında 37 milyar dolara ulaştı.

"TÜRKİYE'YE YABANCI ÖĞRENCİ GELMESİN DEMEK DEVLETİN NÜFUZ ALANI BÜYÜMESİN DEMEKTİR"

Türkiye'ye yabancı öğrenci gelmesin demek, devletimizin nüfuz alanı büyümesin demektir. Hukuku çiğneyen, genel ahlaka aykırı davranan varsa, böyle bir durumda devletin ilgili kurumları gereğini yapacaktır. Bazı beşinci kol elemanları tarafından sosyal medyada körüklenen lümpen ırkçılığın iyi niyetli olmadığı açıktır.

"DAHA KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ"

Devlet ve millet olarak nefret suçu işleyen, Türkiye'nin çıkarlarına zarar veren yıllık 54,3 milyar dolarlık gelirle ekonomimizin lokomotifi olan bu faşist çapulculara asla müsaade edemeyiz. On yıllar boyunca inşa ettiğimiz Türkiye algısını bozmaya kimsenin hakkı yok. Nefret suçlarıyla bundan sonra daha kararlı adımlar atacağız.

IRAK ZİYARETİ

Irak hükümetinin PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi, terörle mücadele bağlamında mühim bir adımdır. PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini beklediğimizi ilan ettik. Bağdat'taki temaslarımızın ardından geçtiğimiz Erbil'de de olumu ve samimi istişareler gerçekleştirdik.

DEAŞ ve PKK fark etmeksizin terör belası Irak için de tehdit kaynağıdır. Bölgemizin gelişmesi, huzura kavuşması ancak terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Kuzey Irak'taki terör bataklığını tamamen kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye'de yarım kalan işimizi vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız. PKK, Irak ve Suriye'de hayat alanı bulduğu müddetçe kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değildir. Manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız.

1 MAYIS OLAYLARI: MARJİNAL ODAKLARA MALZEME VERİLDİ

Siyasette yumuşama istemeyen marjinal odaklara maalesef malzeme verilmiştir. Bundan kimsenin memnun olmadığına inanıyorum. Siyasetten emekliye sevk edilenler dahil kimi çevrelerin 31 Mart sonrası yapıcı atmosferi zehirlemek için yoğun bir uğraş içinde olduğu anlaşılıyor.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Amacımız 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışı sağlamaktır. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ahenk içinde yürütüyoruz. Ekonomimizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren düşüşe geçecek. Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır. Dış ticaret dengesi önemli ölçüde iyileşti."

Ülkemizin risk pirimi 290 baz puan seviyesine geriledi. Politikalarımızı uyguladıkça risk primimiz daha da düşecek. Son 1 yılda ülkemize 16,8 milyar dolar net portföy girişi oldu.

Türkiye ekonomide belirlediği hedeflerine daha çok üreterek, ihracat yaparak varabilir. Petrolümüzü, doğalgaz ve madenlerimizi yeni yeni işlemeye, ekonomiye kazandırmaya başladık. Terörden temizlediğimiz Gabar'da petrol üretimimiz günlük 40 bin varili geçti.

KAMUDA TASARRUF: AMACIMIZ KAYNAKLARIN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ALANLARA YÖNLENDİRİLMESİ

Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, yurt dışı seyahatler gibi alanlarda tasarruf kültürünü güçlendiren adımlar atacağız. Burada amacımız, kamuda verimlilikten taviz vermeden ülkemizin kaynaklarının katma değeri yüksek alanlara yönlendirilmesidir. Ekonomi yönetimimizi bu konuda talimatlandırdım.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, evlatlarımızın geleceğe başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak. Tek tipçi eğitim anlayışı yerine, eğitim modelimizi soran, sorgulayan; sanata, bilime, edebiyata önem veren bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle zaman zaman güncellenmemiz temel bir ihtiyaçtır.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak."