Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.

15.02.2024 12:58  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a ziyaretinin perde arkasıyla ilgili çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"ZİYARETİMİZ SİSİ'NİN ISRARLI DAVETİYLE GERÇEKLEŞTİ"

Ziyaretin Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ısrarı sonrası gerçekleştiğini belirten Erdoğan, "Türkiye ve Mısır bölgenin iki önemli ülkesidir. 12 yıldan bu yana irtibatlarımız kesilmişti. Dünya Kupasında Sayın Katar Emiri Şeyh Temim'in devreye girmesiyle orada bir araya geldik ve normalleşme sürecini başlatmış olduk. Mısır'a bu ziyaretimiz Sayın Sisi'nin çok ısrarlı davetiyle gerçekleşti. Ben de kendilerine Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın gerçekleştirilmesini, bu adımın atılmasını teklif ettim. Kendileri de bunu kabul ettiler. Büyük ihtimalle Sayın Sisi Nisan veya Mayıs'ta Ankara'ya gelerek iade-i ziyareti gerçekleştirmiş olacak" dedi.

"SENKRONİZE ADIMLAR İKİ ÜLKENİN DE ÇIKARINA"

Mısır ile yeni dönemin sağlam zeminler üzerine inşa edildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Mısır ile hem kültürel hem tarihsel anlamda birlikteliğimiz, köklü bağlarımız bulunuyor. Biz Mısır ile sadece aynı tarihi değil, aynı denizi de paylaşıyoruz ve o denizin küresel denklemdeki önemi her geçen gün daha da artıyor. Diğer yandan dış politika, karşılıklı çıkar eksenli inşa edilir ve o zeminde yönetilir. Dolayısıyla iki ülkenin birlikte ve aynı istikamette senkronize adımları kuşkusuz çıkarınadır. Bizler de, Mısır tarafı da bu gerçekliğin farkında ve yeni dönem bu sağlam zemin üzerine bina ediliyor. Önümüzde çok kritik sınamalar var ve gelecekte dünyayı hangi öngörülemeyen zorlu süreçler bekliyor bilmiyoruz. Bu nedenle bugünden hem bölgemizde hem dünyada barışı ve huzuru korumak için bir arada olmak zorundayız. Önümüzde iki ülkeyi de kalkındıracak iş birliği alanları mevcuttur ve sırası geldikçe adımlar atılacaktır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Dünkü görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır\'a ziyaret Sisi\'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti

Mısır, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • salihb: Israrlı davet edecek kişi önce kendi gelir ziyaretini eder sonra gitmeden sizi ısrarla davet eder. 43 7 Yanıtla
  • Serkan Basar: Rabia Aut Sisi İn 27 4 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: reis bir ara gazzeye de gidecekti 16 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Nerden nereyeeeeee 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Ara sıra gülmeye ihtiyacımız var O kadar ısrar eden biri bizim ayağımıza gelirdi 1 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 14:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement