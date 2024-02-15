Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır\'a ziyaret Sisi\'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti

Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a ziyaretinin perde arkasıyla ilgili çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"ZİYARETİMİZ SİSİ'NİN ISRARLI DAVETİYLE GERÇEKLEŞTİ"

Ziyaretin Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ısrarı sonrası gerçekleştiğini belirten Erdoğan, "Türkiye ve Mısır bölgenin iki önemli ülkesidir. 12 yıldan bu yana irtibatlarımız kesilmişti. Dünya Kupasında Sayın Katar Emiri Şeyh Temim'in devreye girmesiyle orada bir araya geldik ve normalleşme sürecini başlatmış olduk. Mısır'a bu ziyaretimiz Sayın Sisi'nin çok ısrarlı davetiyle gerçekleşti. Ben de kendilerine Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın gerçekleştirilmesini, bu adımın atılmasını teklif ettim. Kendileri de bunu kabul ettiler. Büyük ihtimalle Sayın Sisi Nisan veya Mayıs'ta Ankara'ya gelerek iade-i ziyareti gerçekleştirmiş olacak" dedi.

"SENKRONİZE ADIMLAR İKİ ÜLKENİN DE ÇIKARINA"

Mısır ile yeni dönemin sağlam zeminler üzerine inşa edildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Mısır ile hem kültürel hem tarihsel anlamda birlikteliğimiz, köklü bağlarımız bulunuyor. Biz Mısır ile sadece aynı tarihi değil, aynı denizi de paylaşıyoruz ve o denizin küresel denklemdeki önemi her geçen gün daha da artıyor. Diğer yandan dış politika, karşılıklı çıkar eksenli inşa edilir ve o zeminde yönetilir. Dolayısıyla iki ülkenin birlikte ve aynı istikamette senkronize adımları kuşkusuz çıkarınadır. Bizler de, Mısır tarafı da bu gerçekliğin farkında ve yeni dönem bu sağlam zemin üzerine bina ediliyor. Önümüzde çok kritik sınamalar var ve gelecekte dünyayı hangi öngörülemeyen zorlu süreçler bekliyor bilmiyoruz. Bu nedenle bugünden hem bölgemizde hem dünyada barışı ve huzuru korumak için bir arada olmak zorundayız. Önümüzde iki ülkeyi de kalkındıracak iş birliği alanları mevcuttur ve sırası geldikçe adımlar atılacaktır." şeklinde konuştu.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Dünkü görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.