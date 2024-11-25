Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve başlamasının ardından ilk resmi Ankara ziyaretini gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Başkent'teki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın güncel durumu, NATO müttefikleri arasındaki savunma tedariki engellerinin kaldırılması, terörle mücadele adımları ve Türkiye'nin beklentileri ele alınacak.

25.11.2024 16:07
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'da. Rutte, göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte görüşmesinde, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın güncel durumunun değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşme kapsamında, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşında ara buluculuk rolü üstlenmesi de gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

TERÖRLE MÜCADELE ADIMLARI DEĞERLENDİRİLECEK

NATO müttefikleri arasındaki savunma tedariki engellerinin kaldırılması da kabulde değerlendirilecek. Terörle mücadele adımları ve Türkiye'nin beklentileri öncelikle konular arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEK

NATO Genel Sekreteri, Ankara programı çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Rutte'nin Türk savunma sanayii yetkilileriyle görüşeceği, 23 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından terör saldırısı düzenlenen TUSAŞ yerleşkesine de gitmesi ziyaret planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte\'yi kabul etti

Güvenlik, Politika, Türkiye, Ukrayna, Ankara, Dünya, Terör, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emre Öztürk:
    soğan ekmek yeriz Erdoğan'ı yedirmeyiz diyenler dediğiniz gerçek oldu soğandan ve makarnadan başka bişey yiyemez hale geldiniz 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bedavadan Yiyin Bakalım Natodan Gelen Gavur 2 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Halk bu yaşlı iktidarı devirecek İnşallah az kaldı 1 0 Yanıtla
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