Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, ''Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil görüntüleri hepimiz seyrettik. İnsanlık adına biz utandık. Yemek kuyruğuna bekleyen insanları, öldürülen bebekleri düşündükçe büyük bir mahcubiyet yaşadık. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, yalanlarını alkışlamak ABD için büyük bir akıl tutulmasıdır.'' dedi.

27.07.2024 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

ERDOĞAN: BARIŞ VE İSTİKRARIN TESİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Erdoğan, şunları söyledi: "Millet olarak neredeyse her gün bölgemizde patlak veren yeni bir krizle uyanıyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2,5 yıldır devam ediyor. Batılı savaş baronları dışında kan deryasından kazançlı çıkan olmadı. Biz ise barış ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz. İki komşumuz arasında dengeli politika izleyerek bu ateşin Karadeniz'e sirayet etmesine engel olduk.

"NETANYAHU'NUN YALANLARINI ALKIŞLAMAK ABD İÇİN BÜYÜK BİR AKIL TUTULMASI"

Aynı durum Gazze'de de geçerli. 7 Ekim'den beri Türkiye zulme karşı durarak insanlığın vicdanı oldu. Kimin ne dediğine bakmadan Filistinli kardeşlerimiz için harekete geçtik. Bütün uluslararası toplantılarda İsrail'in katliamlarını gündeme getirdik. Batı dünyası bu süreçte çok kötü bir sınav verdi. Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil görüntüleri hepimiz seyrettik. İnsanlık adına biz utandık. Yemek kuyruğuna bekleyen insanları, öldürülen bebekleri düşündükçe büyük bir mahcubiyet yaşadık. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, yalanlarını alkışlamak ABD için büyük bir akıl tutulmasıdır.

"ABBAS'I DAVET ETTİK AMA GELMEDİ"

Ülkemizde bazı siyasi partiler diyor ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun.' Size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi. Biz Filistin halkının adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz.

Temsilciler Meclisi dışında binlerce insan bunları lanetliyor. Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceğini kim garanti edebilir. Bunun için her fırsatta Türkiye her alanda kendi kendine yeter durumda olmak zorundadır diyoruz. Tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz.

"EVLATLARIMIZA TERÖR TEHDİDİ OLMAYAN BİR ÜLKE TESLİM ETMEKTE KARARLIYIZ"

Son 22 yılda iddiamızı hayata geçirmek için çok çalıştık. Ekonomide yılda ortalama 5,5 büyüme kaydettik. Satın alma paritesine göre ülkemizi dünyada 11.sıraya çıkardık. Dışa bağımlılığımız yüzde 20 seviyesine indi. Yıllık 5,5 milyar dolardan fazla savunma ürünü ihracatı gerçekleştiriyoruz. Terör örgütlerinin mevcudiyetlerini sınır içinde önemli ölçüde bitirdik, sınır dışında teröristlere nefes aldırmıyoruz. Evlatlarımıza terör tehdidi olmayan bir ülke teslim etmekte kararlıyız.

"ENFLASYONUN ATEŞİ DAHA HIZLI DÜŞMEYE BAŞLAYACAK"

Merkez Bankası rezervlerimiz tarihimizin hiçbir döneminde görmediğimiz hızla artıyor. Risk primi 260 puanın altına düştü. Siyasi sebeplerle alındığımız gri listeden çıktık. Enflasyonun ateşi daha hızlı düşmeye başlayacak. 2 yılda fiyat balonu oluşan sektörlerde dengelenme oluşmaya başladı. İşsizlik oranı bir önceki yıla oranla 1,1 puan azaldı.

Türkiye'ye düşmanlık besleyenlerin oyunlarına gelmeyin. Türk ekonomisi bu dönemi atlattıktan sonra hedeflerine çok daha hızlı koşacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır

Binyamin Netanyahu, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa tufan: Helal olsun Filistin’i tek savunan lider sensin RTE 39 17 Yanıtla
    mustafa sagdic: ne yapti mesela ? 3 3
  • Kubilay Gençtürk: ALLAH gayretinizi arttırsın reis.. bir çok konuda sana kozsamda bu konuda ALLAH için yanındayım 24 11 Yanıtla
  • Emrah Hanlıoğlu: Dusun Abbas bile sallamiyor seni 12 18 Yanıtla
    huseyin ergun: Abbas elini bile sallayamıyo şu an haci. 0 0
  • Nejdet Aydemir: İcrat icrat lazım 12 5 Yanıtla
  • Handem: Ne Desen Herşey Boş 9 7 Yanıtla
  • Taner Toraman: İnandık 2 5 Yanıtla
  • Cengiz null: Ali Cengiz oyunu 2 2 Yanıtla
  • Necati Kaya: Yapacak bir şey yok. Kimine kırmızı halı,kırmızıya alerjisi olanada mavi halı seriyorlar. 0 0 Yanıtla

21:08 En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
20:07 Golan Tepeleri’nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı
18:44 Özel’den Erdoğan’a “SGK borcu“ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
17:43 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:25 Harris, Trump’la arasındaki farkı kapatmak üzere İşte son anketten çıkan sonuçlar Harris, Trump'la arasındaki farkı kapatmak üzere! İşte son anketten çıkan sonuçlar
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 21:25:41. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement