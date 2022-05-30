Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile görüştü! İki lidere de aynı çağrıyı yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile görüştü! İki lidere de aynı çağrıyı yaptı

30.05.2022 21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile görüştü! İki lidere de aynı çağrıyı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan iki liderle yaptığı görüşmede de, tarafların ve Birleşmiş Milletler'in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'om Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmede bölgesel meseleleri ele alındı. Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"İHTİYAÇ DUYULAN DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

"GÜVENLİ KORİDOR PROJESİ ÖNEMLİ"

Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.

"İSTANBUL EV SAHİPLİĞİNE OLUMLU BAKIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmedeki çağrısını bu kez Ukrayna lideri Zelenski'ye iletti. Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler'in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

ERDOĞAN PUTİN İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'den sonra Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! İki lidere de aynı çağrıyı yaptı

PUTİN'E İSTANBUL ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı görüşmede her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa, İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile görüştü! İki lidere de aynı çağrıyı yaptı - Son Dakika


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