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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Gazze'deki İsrail zulmünü görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Gazze'deki İsrail zulmünü görüştü

Son Güncelleme: 24.10.2023 17:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerin her geçen dakika arttığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı devletlerin sessizliğinin de Gazze'deki insani krizi önlenemez boyuta taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İSRAİL-FİLİSTİN OLAYLARI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki lider, İsrail ve Filistin arasında, şiddeti tırmanan çatışmalı sürecin seyrini ve bölgede yaşanan insani krizi ele aldı.

SİVİL ÖLÜMLERİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerin her geçen dakika arttığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı devletlerin sessizliğinin de Gazze'deki insani krizi önlenemez boyuta taşıdığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de vurguladı.

İSRAİL-FİLİSTİN OLAYLARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda 19'u Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 23 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Gazze'deki İsrail zulmünü görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Gazze'deki İsrail zulmünü görüştü - Son Dakika
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