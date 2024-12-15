Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da çözüme kavuşan Somali ile Etiyopya arasındaki krize ilişkin konuştu. Erdoğan, ''Elimizden gelen desteği verdik, onlar da bizi kırmadı. 7 saat süren görüşme sonrası işi bitirdik. 2025'in başında iki ülkeyi de ziyaret edeceğim.'' dedi.

15.12.2024 21:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurumda düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'da çözüme kavuşan Etiyopya-Sonali krizine değindi.

SOMALİ-ETİYOPYA KRİZİNİN NASIL ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ ANLATTI

Ankara'da yaşananların perde arkasını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika için güzel bir adım atıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Gerçekten uzun yıllardır bu Somali ve Etiyopya arasındaki sıkıntı devam ediyordu. Etiyopya, Somali'nin 2 katı büyüklüğünde, devasa bir yer ama denize kapalı. Etiyopya'dan denize çıkamıyorsunuz. Bu kadar büyük, devasa bir araziye sahip olan bir yerin hakikaten denize kapalı olması, onları ciddi manada rahatsız ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik

ERDOĞAN: BUGÜNE KADAR BİRÇOK ÜLKE BU İŞİ ÇÖZEMEDİ

Bu konuda da bugüne kadar birçok ülke devreye girmiş ama bu işi çözememişler. Etiyopya Başbakanı'nın benimle olan özel muhabbeti sebebiyle kendisiyle bunları konuştuk, görüştük. Somali'yi biz, en kritik döneminde sahiplenen bir ülke olduk ve terör örgütlerinin Somali'ye yüklendiği dönemde biz tabii Somali'yi de sahiplendik. Orada yatırımlarımız oldu. O yatırımlarla beraber, Somali'de terör örgütlerine karşı da adımlar attık. Şimdi de Etiyopya'nın bu yeni ayağa kalkışında dedik ki 'Biz size her türlü desteği vereceğiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik

"7 SAATTE İŞİ BİTİRDİK"

Ekonomide, savunmada elimizden gelen desteği kendilerine verdik. O akşamki buluşmamızda, kendileriyle yaptığımız görüşmelerde, sağ olsunlar bizi kırmadılar ve bir Başbakan, iki Cumhurbaşkanı olarak bir araya geldik ve bu konuda dedik ki 'Bizi kırmayacaksınız.' 7 saat süren bir görüşmeden sonra sağ olsunlar parafları attık, işi bitirdik. Ondan sonra da bizim basın toplantısı salonumuza geçip, oradan dünyaya bunu açıkladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik

"ETİYOPYA VE SOMALİ'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"

Kendilerine şunu da söyledim, 'İnşallah, önümüzdeki yılın ilk iki ayında Etiyopya'yı ve Somali'yi ziyaret edeceğim ve bu attığımız adımı dünyaya duyuracağız.' Kararımızı bu şekilde açıkladık. Sağ olsun onlar da bu attığımız adımı kendi ülkelerine taşıdılar, taşıyorlar. Güzel bir geleceği Afrika'ya bu şekilde duyurmuş olduk, tüm dünyaya duyurmuş olduk. Tüm dünya da bu attığımız adımın, aldığımız neticenin iftiharını bizlerle paylaştı. Samimi olunca, niyet halis olunca her şey oluyor."

SOMALİ-ETİYOPYA KRİZİ

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu. Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamaya ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Etiyopya, Ankara, Somali, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Mustafa Odabaş:
    REİS CANDIR GERİSİ HEYECANDIR ELHAMDÜLİLLAH RABBİL ALEMİN 37 130 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    karısıyla anasını ayni masaya oturtamayanlar, iki düşmanı ayni masaya oturtan Reis'e laf ediyor.. 33 113 Yanıtla
    Sk 06:
    baban ananla oturmuş bak 22 3
    AHMET YILMAZ:
    Minaçakimriza 15 1
  • Şbn Şbn:
    Atatürk Ülkeyi savundu millet tapıyor Reis Ülke Fethetti ülkelere talimat veriyor hala bazı zihniyetler şaf ediyor ama neyseki atalarımız bir lafa bakarım lafmı diye birde adama bakarım adammı diye bir söz söylemiş 19 102 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Ya usta ara sıra yönettiğin ülkeyede bak be 92 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Napalım Reis Ekonomi Çok İyi Değil Yarın Asgari Ücret İçin Rakam Telaffuz Edilecekmi? Taşın Altına Koyun Elinizi 83 8 Yanıtla
    Şbn Şbn:
    Vatan neye uğraşıyor sen beş kuruşun peşine düşmüşün 3 32
  • İbrahim ozturk:
    öyle ülkeler mi varmış 63 13 Yanıtla
    Şbn Şbn:
    Zorunamı gitti 3 24
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